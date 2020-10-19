Два игрока и тренер "Краснодара" заболели перед Лигой чемпионов

Серьезнейшие потери понес ФК "Краснодар" перед первой выездной игрой на групповом этапе Лиги чемпионов с "Ренном". Как сообщили в пресс-службе клуба, во Францию не полетели из-за подозрения на заражение коронавирусом футболисты команды Евгений Марковв и Реми Кабелла и главный тренер Мкрад Мусаев (у него ангина).

"Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов "Краснодара" в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды", - говорится в этой информации. Как выяснилось, перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки "Краснодара" проходят на протяжении шести месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные.

При этом тесты на COVID-19 у главного тренера Мурада Мусаева дали отрицательные результаты, но Мурад Олегович остался в столице Кубани, так как заболел ангиной.

Кроме потери главного тренера, громадной потерей является отсутствие в игре лучшего, без сомнения, на сегодняшний день футболиста "быков" Кабелла. Француз находится в блестящей форме и во многом определяет игру команды в нападении.

Напомним, поединок первого тура между "Ренном" и "Краснодаром" начнется во вторник, 20 октября, на стадионе "Роазон Парк" в 22 часа по московскому времени.