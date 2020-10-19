Крымчан предупредили о первых заморозках

В Республике Крым ночью и утром 20, 21 и 22 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым, ссылаясь на данные "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В начале рабочей недели на полуостров с северо-запада продолжит поступать прохладный воздух. И в понедельник местами пройдут кратковременные дожди. А во вторник и среду осадков не ожидается, но температура воздуха понизится и днем составит 16-18 градусов.

При этом температура морской воды в Черном море все еще остается комфортной для купания - в районе Алушты, Ялты, Карадагского заповедника - 22 градуса. А в Севастополе и Евпатории - 21.