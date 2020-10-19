Крымский астроном оценил вероятность встречи астероида 2018VP1 с Землей

Даже при максимальном сближении с Землей на расстоянии около 60 тысяч километров астероид 2018VP1 вряд ли причинит какой-то ущерб нашей планете. Но вероятность такого сценария оценивается примерно в 0,4 процента.

Скорее всего, небесное тело, которым пугают американских избирателей в канун выборов президента США, пройдет на расстоянии примерно 420 тысяч километров. Об этом в прямом эфире "Радио "Крым" заявил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.

- Этот астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Малый Паламар, - уточнил Киселев. - Диаметр его оценивается в два-четыре метра. Связывать его с выборами президента США по меньшей мере смешно, хотя бы потому что в конце октября - начале ноября - к Земле приблизятся еще несколько астероидов. Астероид 2018VP1 относится к группе "Аполлон". Он вращается на более значительном удалении от Солнца, но когда наша планета максимально удаляется от светила, некоторые астероиды этой группы пересекают орбиту планеты, и в таком случае может произойти сближение.

По прогнозу крымского астронома, следует рассматривать негативный и позитивный сценарии сближения 2018VP1 с Землей.

- В первом случае астероид пройдет в 60 тысячах километров 1 ноября в три часа по московскому времени, - рассказал Николай Киселев. - При самом худшем варианте, вероятность которого всего-то 0,4 процента, астероид войдет в атмосферу Земли. Но оптимальный вариант - он пройдет на расстоянии 420 тысяч километров первого ноября в четыре часа по московскому времени.

Если же все-таки астероид войдет в атмосферу Земли, многое зависит от его физического состава и плотности. Например, имевший диаметр несколько километров Челябинский астероид долетел до озера Чебаркуль в виде 600-килограммового осколка.

Как рассказал Киселев, крымские астрономы сейчас наблюдают и изучают гораздо более крупные астероиды, размер которых достигает нескольких сотен метров. И по сравнению с ними опасность 2018VP1 сильно преувеличивается.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram​​​ сообщил, что астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября, то есть за сутки до президентских выборов в США.