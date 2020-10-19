Крымский астроном оценил вероятность встречи астероида 2018VP1 с Землей

Новости

Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
cD Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
В Москве откроют памятник Марку Захарову 11:07
Госиспытания нового комплекса средств связи для ВКС завершат в 2020 году 10:04
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 09:31
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 11:13
Рубрика: Общество

Крымский астроном оценил вероятность встречи астероида 2018VP1 с Землей

Текст: Илья Изотов
Даже при максимальном сближении с Землей на расстоянии около 60 тысяч километров астероид 2018VP1 вряд ли причинит какой-то ущерб нашей планете. Но вероятность такого сценария оценивается примерно в 0,4 процента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Скорее всего, небесное тело, которым пугают американских избирателей в канун выборов президента США, пройдет на расстоянии примерно 420 тысяч километров. Об этом в прямом эфире "Радио "Крым" заявил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.

Фото: NASA
Перед выборами в США на Землю может упасть астероид

- Этот астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Малый Паламар, - уточнил Киселев. - Диаметр его оценивается в два-четыре метра. Связывать его с выборами президента США по меньшей мере смешно, хотя бы потому что в конце октября - начале ноября - к Земле приблизятся еще несколько астероидов. Астероид 2018VP1 относится к группе "Аполлон". Он вращается на более значительном удалении от Солнца, но когда наша планета максимально удаляется от светила, некоторые астероиды этой группы пересекают орбиту планеты, и в таком случае может произойти сближение.

По прогнозу крымского астронома, следует рассматривать негативный и позитивный сценарии сближения 2018VP1 с Землей.

- В первом случае астероид пройдет в 60 тысячах километров 1 ноября в три часа по московскому времени, - рассказал Николай Киселев. - При самом худшем варианте, вероятность которого всего-то 0,4 процента, астероид войдет в атмосферу Земли. Но оптимальный вариант - он пройдет на расстоянии 420 тысяч километров первого ноября в четыре часа по московскому времени.

Если же все-таки астероид войдет в атмосферу Земли, многое зависит от его физического состава и плотности. Например, имевший диаметр несколько километров Челябинский астероид долетел до озера Чебаркуль в виде 600-килограммового осколка.

Как рассказал Киселев, крымские астрономы сейчас наблюдают и изучают гораздо более крупные астероиды, размер которых достигает нескольких сотен метров. И по сравнению с ними опасность 2018VP1 сильно преувеличивается.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram​​​ сообщил, что астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября, то есть за сутки до президентских выборов в США.

В регионах Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть