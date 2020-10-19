Перед выборами в США на Землю может упасть астероид

Земле угрожает столкновение с астероидом. Это может произойти накануне выборов президента США.

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в Instagram указал 2 ноября (выборы в США назначены на 3 ноября) как возможную дату падения астероида. По мнению специалиста, космический объект по размеру можно сравнить с холодильником.

"Астероид 2018VP1 размером с холодильник мчится к нам со скоростью более 25000 миль/час", - пишет Нил Деграсс Тайсон.

При этом он подчеркивает, что размеры космического тела не настолько велики, чтобы нанести планете существенный вред.

"Если конец света наступит в 2020 году, это произойдет не по вине Вселенной", - уверен астрофизик.

Пользователи соцсети уже с юмором отнеслись к сообщению об астероиде. "Это будет холодильник российского производства "Бирюса"" - написал один из них.

Между тем, как сообщает РИА Новости, специалисты NASA оценивают вероятность вхождения этого астероида из группы "Аполлонов" в атмосферу Земли всего в 0,41 процента и предполагают, что он пролетит в 384 тысячах километров от планеты.