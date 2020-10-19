Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

Опубликован рейтинг российских регионов, жители которых чаще всего берут кредиты. Лидерами стали Калмыкия, Тыва и Курганская область, где уровень закредитованности достиг 87, 76 и 73 процента от годовой зарплаты. Это в три раза больше, чем в Москве (29,6%. ) А наиболее низкие показатели зафиксированы в южных регионах - Крым, Дагестан, Чечня и Севастополь, где уровень долговой нагрузки населения не превышает 20 процентов.

Наиболее низкий показатель - в Ингушетии, где отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 10,3 процента. Но, по мнению экспертов, это связано с недостаточно развитой банковской системой и плохой доступностью кредитов.

В целом по России общий объем кредитования за последний год вырос на 13 процентов, свидетельствует исследование РИА Новости. Среднедушевая задолженность населения по кредитам составляет 230 тысяч рублей. Примерно такой же объем составляет "обычный кредит", который средний россиянин запрашивает у банка - 200-300 тысяч рублей.

Кроме того, у каждого пятого россиянина есть просрочка по налогам или ЖКХ. Эта ситуация особенно обострилась на фоне коронавируса, когда многие граждане потеряли работу или лишились премий.