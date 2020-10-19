Турист застрял ночью в каньоне реки Сумасшедшая в горах Сочи

В горах Сочи на высоте 1,7 тысячи метров в минувшие выходные ночью застрял турист, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

"64-летний житель Москвы пошел гулять в горы, но до наступления темноты вернуться обратно не успел, при переходе с горы Табунной на Бзерпь мужчина сбился с пути, - говорится в сообщении. - После он обнаружил ручей, по которому решил пойти вниз. Эта дорога привела его в каньон реки Сумасшедшая на южном склоне вершины Бзерпи".

Мужчина не смог спуститься по крутому склону к тропе и, оказавшись в западне узкого труднодоступного уступа, позвонил спасателям, отправив им координаты своего местонахождения. На помощь выехали специалисты Краснополянского отряда "Кубань-СПАС" совместно с сотрудниками ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего со скалы, а затем на служебном автомобиле доставили в поселок Красная Поляна. Медицинская помощь ему не потребовалась.