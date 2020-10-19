На состоявшемся в конце августа международном форуме "Армия-2020" одно из центральных мест отведено площадке с ударными вертолетами семейства Ми-35. "Крокодилы", так пилоты армейской авиации называют потомков легендарного Ми-24, благодаря модернизации на заводе в Ростове-на-Дону не уступают своими возможностями другим машинам.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35П "Феникс" оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Благодаря обтекаемой форме и убирающемуся шасси "Феникс" способен разогнать скорость до 320 километров в час - это рекорд среди вертолетов этого класса.

Самое главное: Ми-35П может эффективно бороться с бронетехникой противника и перевозить восемь десантников. Вертолет вооружен подвижной двухствольной пушкой калибра 23 мм, неуправляемыми ракетами С-8, подвесными пушечными контейнерами и ПТУР "Атака-ВМ".

Состоящий на вооружении российской армии, Ми-35М предлагается дополнительно оборудовать крупнокалиберным пулеметом "Корд", который разместится в грузовой кабине, и неуправляемыми ракетами калибра 122-мм С-13. Машина оснащена двигателями с увеличенным до 6000 часов ресурсом и устройством для гашения вибрации.

Ми-35М имеет круглосуточную обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей до десяти километров. Машина может применяться в ночных условиях. На вооружении вертолет имеет подвижную двухствольную 23-мм пушку, противотанковые ракеты "Атака", неуправляемые реактивные снаряды калибра 80-мм и 122-мм, а также авиабомбы. Установлена круглосуточная обзорно-прицельная станция с дальностью обнаружения цели типа "танк" 10 км.

Вертолет обладает высокой живучестью. Лобовые стекла кабины экипажа бронированы. Установлены бронеплиты в носовой части фюзеляжа, в отсеках двигателя, главного редуктора и гидроблоков. Эффективный комплекс обороны для защиты от ракет с тепловой головкой самонаведения включает станцию предупреждения о ракетной атаке, устройство выброса тепловых ловушек и станцию лазерного подавления.

Отметим, что вертолеты Ми-35М пользуются большой популярностью среди иностранных военных. В августе 2019 года министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе визита в Ростов-на-Дону назвал Ми-35М одним из лучших и современных вертолетов в мире.

На форуме посетители смогли увидеть новый тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Машина имеет новейший комплекс БРЭО, который позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, а также выходить в заранее заданную точку и заходить на посадку. Ми-26Т2В может также выполнять предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. В дополнение к этому установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Для пяти членов экипажа в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла, которые "гасят" кинетические волны при аварийной или жесткой посадке. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам. Благодаря этому сбить машину с помощью ПЗРК практически невозможно. Светосигнальное оборудование Ми-26Т2 теперь адаптировано под использование очков ночного видения. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи вертолета.