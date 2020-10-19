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19.10.2020 10:18
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре мужчина хранил дома боеприпасы в качестве сувенира

Текст: Анна Юркова (Краснодар )

В столице Кубани полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома найденные в мусорном баке боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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По информации ведомства, сотрудники угрозыска получили сведения о том, что мужчина держит у себя дома боеприпасы. В ходе проверки эта информация подтвердилась. Стражи порядка при осмотре помещения обнаружили и изъяли 50 штук спортивно-охотничьих патронов. Экспертиза показала, что они являются боеприпасами и пригодны для выстрела.

- Установлено, что подозреваемый нашел патроны в мусорном баке и хранил их в качестве сувенира, - рассказали в пресс-службе УМВД города. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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