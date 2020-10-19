В Крыму оценили план Киева вернуть полуостров через Беларусь

Беларусь в числе первых стран мира признает российский статус Крыма. Такой прогноз в комментарии "РГ" дал глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, так он отреагировал на заявление бывшего посла Украины в Беларусь Романа Бессмертного о том, что с помощью Минска Киев может вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Пытаясь объяснить логику своих доводов, Бессмертный сослался на то, что на территории нынешней Беларусь проживают почти полмиллиона этнических украинцев, которые населяют целые районы и регионы.

По мнению Гемпеля, Бессмертный, как и подобные ему украинские политики, не хочет замечать очевидного.

- Я, как и все крымчане, убежден в том, что обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине - это тратить время впустую, - подчеркнул парламентарий. - Ни вчера, ни сегодня, да и вообще невозможно возвращение Крыма ни под каким соусом - ни через Беларусь, ни через Германию и так далее. Крымчане приняли решение в 2014 году на референдуме - все! И этот вопрос не подлежит обсуждению.

Глава комитета также отметил бессмысленность апелляции Бессмертного к числу живущих в Беларуси украинцев в качестве довода в пользу того, что с помощью Минска Украине удастся вернуть полуостров. "Это пустое сотрясение воздуха", - заключил Гемпель.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости заявление экс-посла Украины в Минске, навал его высказывание "ахинеей". По мнению парламентария, оправданием подобных высказываний Бессмертного может быть надежда обратить на себя внимание киевских властей и получить в каком-нибудь ведомстве "теплое местечко".

Бальбек также усомнился в профпригодности дипломата, который, по его словам, "драл глотку на майдане", а после ухода с поста посла в Беларуси стал "пустышкой".