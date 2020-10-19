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19.10.2020 13:16
Рубрика: Власть

В Крыму оценили план Киева вернуть полуостров через Беларусь

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Беларусь в числе первых стран мира признает российский статус Крыма. Такой прогноз в комментарии "РГ" дал глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, так он отреагировал на заявление бывшего посла Украины в Беларусь Романа Бессмертного о том, что с помощью Минска Киев может вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

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Пытаясь объяснить логику своих доводов, Бессмертный сослался на то, что на территории нынешней Беларусь проживают почти полмиллиона этнических украинцев, которые населяют целые районы и регионы.

По мнению Гемпеля, Бессмертный, как и подобные ему украинские политики, не хочет замечать очевидного.

- Я, как и все крымчане, убежден в том, что обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине - это тратить время впустую, - подчеркнул парламентарий. - Ни вчера, ни сегодня, да и вообще невозможно возвращение Крыма ни под каким соусом - ни через Беларусь, ни через Германию и так далее. Крымчане приняли решение в 2014 году на референдуме - все! И этот вопрос не подлежит обсуждению.

Глава комитета также отметил бессмысленность апелляции Бессмертного к числу живущих в Беларуси украинцев в качестве довода в пользу того, что с помощью Минска Украине удастся вернуть полуостров. "Это пустое сотрясение воздуха", - заключил Гемпель.

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости заявление экс-посла Украины в Минске, навал его высказывание "ахинеей". По мнению парламентария, оправданием подобных высказываний Бессмертного может быть надежда обратить на себя внимание киевских властей и получить в каком-нибудь ведомстве "теплое местечко".

Бальбек также усомнился в профпригодности дипломата, который, по его словам, "драл глотку на майдане", а после ухода с поста посла в Беларуси стал "пустышкой".

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