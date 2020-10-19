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19.10.2020 14:35
Рубрика: Общество

В Крыму при прокладке водовода нашли поселение времен Золотой Орды

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Во время строительства водовода в Ленинском районе археологи обнаружили часть золотоордынского поселения Аджи-Эль. Об этом "РГ" сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ученый напомнил, что в прошлом году вдоль трассы намеченного водовода, что пролегает через Кировский район, Феодосийской городской округ и Ленинский район, провели археологические разведки.

Фото: Пресс-служба "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника"
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- На территории Кировского района раскопки проводил Институт археологии РАН, - рассказал Майко. - В целом были определены 20 объектов культурного наследия: археологических памятников и античного времени, и средневекового, и позднесредневекового.

Директор Института археологии Крыма РАН напомнил, что специалисты его учреждения проводили раскопки только на территории поселения в балке Аджи-Эль вблизи села Новониколаевка. По оценкам ученого, раскопанная археологами территория поселения составляет не более 10 процентов его площади. Найденные при раскопках золотоордынские монеты, датируемые, по крайней мере, третьей четвертью XIV века, позволяют с высокой долей вероятности говорить о том, что поселение возникло в середине того же века и просуществовало до конца XVIII века.

- Об этом можно обоснованно говорить, исходя не только из анализа монет, но и найденной керамики, - пояснил Майко. Он уточнил, что после окончания так называемых камеральных работ (реставрации, склейки, очистки) найденные на территории поселения Аджи-Эль артефакты передадут в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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