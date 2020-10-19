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Рубрика: Экономика

Как от хандры избавиться

В ростовских магазинах появился новогодний ассортимент
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
В некоторых магазинах Ростова-на-Дону появились уже новогоднее оформление и соответствующий ассортимент. И это в середине октября! С чем связана небывало ранняя подготовка к самому волшебному празднику? Не терпится распрощаться с 2020-м или продавцы боятся, что магазины могут закрыть и они не смогут распродать новогодний товар?
Удивительно, что во время бабьего лета подорожали новогодние товары. Фото: Елена Мелихова Удивительно, что во время бабьего лета подорожали новогодние товары. Фото: Елена Мелихова
Удивительно, что во время бабьего лета подорожали новогодние товары. Фото: Елена Мелихова

Стройными рядами в супермаркетах уже сегодня стоят Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики, фигурки бычков (символ грядущего года)... Огромный ассортимент елочных украшений и гирлянд, богатый выбор искусственных елей на любой вкус и ценовую категорию. И все это, прямо скажем, не только удивляет во время бабьего лета на Дону, но и поднимает настроение.

Фото: iStock
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в отделе продаж супермаркета товаров для дома, раннее появление новогоднего ассортимента связано с тем, что они обслуживают не только розничных покупателей, но и оптовых, которым нужно успеть закупить товары к грядущему Новому году. С коронавирусом, заверили они, это никак не связано.

- В этом году новогодние товары подорожали на семь-десять процентов в сравнении с предыдущим. Это связно с колебаниями курса доллара и с ценами поставщиков, - уточнили в магазине.

Деды Морозы под елку - от 500 рублей до 3000. Цены искусственных новогодних елей начинаются от 932 рублей за 60-сантиметровую малышку и доходят до 20 тысяч за двухметровую красавицу.

Конечно, в магазине не исключают, что, если ситуация ухудшится, их могут перевести на удаленную работу. И к этому они готовы - все товары, находящиеся на витрине, можно приобрести дистанционно и оформить доставку.

Ростовский психолог Инна Галицына уверена - готовиться к празднику нужно заранее. Это не только сэкономит бюджет, купить подарки можно дешевле, но и, что особенно актуально сегодня, во время пандемии, приятные хлопоты позволят отвлечься от плохих мыслей, хандры и даже избавиться от депрессии.

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