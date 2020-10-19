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19.10.2020 14:03
Рубрика: Общество

В Сочи метеорологи спрогнозировали мощные ливни и смерчи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи в ближайшие сутки прогнозируют сильные дожди с ветром и смерчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: iStock
Аномальная погода ожидается в ряде регионов страны в ближайшие дни

По прогнозам метеорологов, местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, на реках ожидаются резкие подъемы уровня воды, а на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру "112".

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