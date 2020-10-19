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Рубрика: Общество

В "Ушаковке" состоялось юбилейное посвящение в курсанты

Текст: Олег Сергеев
Курсантские билеты и памятные юбилейные значки к 45-летию вуза получили около 1800 новоиспеченных "ушаковцев" - первокурсников Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова. Церемонию посвящения проводили поэтапно в течение двух недель, сразу в нескольких аудиториях, и даже по времени группы были разделены, чтобы выполнить все требования Роспотребнадзора.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Для этой церемонии посвящения в курсанты больше подходят такие слова: впервые, беспрецедентная, самая долгожданная, а если посчитать вместе количество часов, то еще и самая продолжительная. Даже в единственном числе о ней нельзя сказать - за последние две недели провели около 15 ритуалов, отказаться от традиции не представлялось возможным, при этом нынешняя ситуация с пандемией требовала внести свои коррективы. Вот и получилось, что троекратное морское "ура!" можно было услышать в аудиториях и в актовом зале университета в течение двух недель! Ведь слова присяги "ушаковца" и знаменитое: "Клянемся! Клянемся! Клянемся!" не подвластны даже коронавирусу! Так же и отцы некоторых из этих ребят клялись когда-то ...

Фото: Олег Сергеев
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Уважение к профессии, к родной альма-матер они передали и свои детям, многие сегодняшние первокурсники - продолжатели морских династий. А то, что слова клятвы были слышны, в прямом смысле слова, по всему университету, придавало торжественности моменту. Обращаясь к новобранцам, проектор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Сергей Панченко сказал:

- Мы поздравляем вас со столь знаменательным событием в вашей жизни. Мы сделаем максимум для того, чтобы вы стали высококлассными специалистами и через несколько лет получили дипломы об окончании университета. А еще, очень надеемся, что слова клятвы, которую сегодня произнесли, будут соблюдены вами не только во время учебы в нашем вузе, но и на протяжении всей жизни. Путь эти слова станут для вас ориентиром при принятии важных решений, помогут пройти правильной дорогой.

В свою очередь декан ФЭВТиСВ Анатолий Попов, поздравляя будущих судоводителей, подчеркнул, что вуз носит имя святого праведного воина Федора Ушакова:

- Вы наверняка знаете, что легендарный адмирал не потерпел ни одного поражения на море. Так вот, ваша задача как "ушаковцев" - соответствовать ему и на учебном поприще, и своим отношением, своей тягой к знаниям, и даже за пределами вуза помнить о нынешнем вашем высоком статусе курсанта Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

К сожалению, впервые за всю историю вуза церемония посвящения в курсанты прошла без самых главных зрителей - без родителей, так мечтавших увидеть первые плоды усиленной строевой подготовки и курсантские билеты уже в руках своих детей. Пока приходится довольствоваться только фотографиями. Такая же ситуация и в филиалах университета: курсантов привели к присяге в несколько этапов, не приглашая гостей, соблюдая требования Роспотребнадзора. В эти дни в Ростове-на-Дону и Севастополе стали полноправными "ушаковцами" около 700 курсантов.  

Но больше всего эта церемония запомнится не только потому, что всем пришлось надеть маски, собраться в разных аудиториях, а не всем вместе. Дело в том, что эти ребята вошли в семью "ушаковцев" в юбилейный для вуза год.  Поэтому все первокурсники получили еще и почетные значки, выпущенные специально к 45-му Дню рождения университета.

Теперь - это предмет особой гордости, наверняка они останутся у ребят на всю жизнь как напоминание о самым лучших курсантских годах, годах, которые они провели в стенах Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова, где приобрели не только знания, но и прекрасных товарищей, где научились принимать ответственные решения, сформировались как личности, как профессионалы, всегда востребованные в морской отрасли страны.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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