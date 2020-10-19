Как бесплатно получить новую ИТ-профессию

Пройти бесплатное обучение программированию, работе с большими данными (big data), маркетингу в соцсетях и другим "цифровым профессиям" смогут жители 48 регионов. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" началась выдача персональных образовательных сертификатов. В этом году планируется обучить 33 тысячи россиян, сообщили в организации "Цифровая экономика".

Число студентов ИТ-специальностей может вырасти втрое к 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Открытые инновации". "Во всем мире и у нас в стране огромный спрос на цифровых специалистов, - сказал он. - Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по цифровым профессиям, так как они одни из самых востребованных". Чернышенко напомнил, что цифровая трансформация была названа президентом в числе национальных целей развития страны до 2030 года. Развитие кадрового потенциала - одно из основных направлений работы наряду с созданием преференциального налогового режима, развитием инноваций и поддержкой стартапов, считает вице-премьер.

Программа персональных "цифровых сертификатов" была разработана в том числе для увеличения количества ИТ-специалистов в России. Она охватывает 22 направления - искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защиту данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и другие. Обучиться по ним может любой взрослый, не достигший пенсионного возраста, для этого нужно подать заявку на сайте ЦифровойСертификат.РФ. Другими требованиями для участия является законченное высшее или среднее профессиональное образование, а также постоянная или временная прописка в регионе-участнике.

По итогам обучения слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. "Навыки в области технологий не только помогают лучше адаптироваться в современной цифровой реальности, но и найти новые возможности для своей карьеры", - говорит Валентина Куренкова, и. о. директора направления "Кадры для цифровой экономики" организации "Цифровая экономика".

"Цифровая экономика - это меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря, от архитектора до психолога", - отмечает управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики "Университета 2035" Олег Подольский. Рутинная работа повсеместно автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными.

К 2024 году количество студентов ИT-специальностей может вырасти втрое

Проект проходит полностью в дистанционном формате, напоминает Алексей Кидалов, заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области, которая среди участников программы. С 19 октября стала доступной возможность выбора направления обучения. "Для получения сертификата необязательно иметь профильное образование: доступные программы рассчитаны и на людей с базовой подготовкой", - подчеркивает Кидалов.

Возможности цифрового образования высоко оценивают в Ростовской области. "С новыми навыками можно не только попробовать себя в другом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой", - говорит советник донского губернатора Антон Алексеев.

Программа уже опробована в регионе. В прошлом году цифровой сертификат получил 25-летний предприниматель из Ростова-на-Дону Валентин Хлопонин, который специализируется на изготовлении светильников из дерева. "Знания, полученные на курсе, помогли развить свой ИT-проект в области улучшения жизни детей. Прошел курс "Анализ данных на основе машинного обучения", - рассказывает Валентин.

Молодая мама из Новочеркасска, 32-летняя Татьяна Белоусова, считает, что в современном мире один раз в жизни окончить вуз или колледж уже недостаточно, квалификацию необходимо повышать всю жизнь. "Рабочие процессы повсеместно автоматизируются, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Поэтому прошла обучение и стала специалистом в сфере продвижения бренда в соцсетях", - сказала Белоусова. Она создала свой сайт для консультаций по правильному питанию и теперь, даже находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком, зарабатывает самостоятельно.

Еще один регион-участник - ХМАО - Югра. Здесь внедрению "цифры" уделяется особое внимание. "Мы понимаем, что именно новым кадрам предстоит в будущем реализовывать перспективные региональные проекты в различных сферах и с каждым годом востребованность цифровых профессий будет только расти", - убежден директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

Программа "Цифровые сертификаты" охватит 33 тысячи россиян в 2020 году

В Югре проанализировали потребности регионального ИТ-рынка и выделили основные направления, на которые стоит делать ставку: это большие данные и искусственный интеллект, кибербезопасность и защита данных, технологии беспроводной связи и создание ИТ-продуктов. Именно за этими ИТ-компетенциями в Югре видят будущее региона. Участие в проекте позволит югорчанам, которые хотят быть востребованными специалистами на рынке труда, получить необходимые компетенции.

Согласно нацпрограмме "Цифровая экономика" проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5000 жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также Республики Саха (Якутия).