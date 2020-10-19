Крупнейшим месторождениям нефти в Югре дадут льготы

Налоговый вычет смогут получить компании, добывающие нефть в крупнейшем нефтеносном регионе России - Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре, с месторождений, лицензии на которые получены до 2018 года, а извлекаемые запасы нефти составляют 1 млрд тонн и более жидких углеводородов по состоянию на 1 января 2018 года. Соответствующий закон публикует "РГ".
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Для получения вычета необходимо до 1 июля 2021 года заключить инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на участках недр, в отношении которых он будет применяться. Сумма вычета будет зависеть от средней цены на нефть Urals, которая за отчетный период должна превышать базовую цену, заложенную в федеральном бюджете. В противном случае вычет предоставляться не будет.