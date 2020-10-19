Крупнейшим месторождениям нефти в Югре дадут льготы

Налоговый вычет смогут получить компании, добывающие нефть в крупнейшем нефтеносном регионе России - Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре, с месторождений, лицензии на которые получены до 2018 года, а извлекаемые запасы нефти составляют 1 млрд тонн и более жидких углеводородов по состоянию на 1 января 2018 года. Соответствующий закон публикует "РГ".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости