На Урале прокомментировали стерилизацию женщин в пансионате

В Свердловской области представители местных властей и руководства пансионата прокомментировали появившееся ранее в соцсетях видеообращение женщины, которая заявила о принудительной стерилизации постоялиц учреждения.

Свердловчанка, в частности, заявляла, что руководство пансионата будто бы заставляло женщин пройти эту процедуру потому, что в учреждении нельзя держать детей. В записи она продемонстрировала датированную 2008-м годом справку, которая подтверждала ее слова. После появления ролика профильные ведомства начали проверку. Сегодня предварительные ее результаты появились на официальном портале областного министерства социальной политики.

"Женщина, записавшая обращение, уехала из пансионата две недели назад. Действительно, в 2008 году она перенесла операцию в 20-й горбольнице по медицинским показаниям. Все обстоятельства, связанные с этим вмешательством, устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что собственно Уктусский пансионат предоставляет только социальные услуги, а медицинскую помощь его постояльцы получают в поликлиниках и больницах. "Медицинские документы проживавших в тот период граждан сейчас проходят проверку", - уточнили в минсоцполитики.

Факты стерилизации живущих в учреждении женщин подтвердили в руководстве организации. "С 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток "Уктусского пансионата" в Екатеринбурге, все они давали на операцию свое письменное согласие", - сообщила агентству РИА Новости директор Ирина Верхоланцева, отметив, что четверо из этих женщин были недееспособны.

По ее словам, специалисты всегда предлагают пациентам альтернативу, но только сами подопечные пансионата могут принять решение об оперативном вмешательстве: оно возможно только после их письменного согласия.

К проверке деятельности учреждения подключились уполномоченный по правам человека, минздрав Свердловской области и правоохранительные органы.