Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону

Житель Екатеринбурга задолжал своему ребенку круглую сумму алиментов - чтобы взыскать их, приставам пришлось арестовать его автомобиль. Осложнило дело то, что и должник и, соответственно, его имущество переехали в Ростов-на-Дону.

"Было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам в размере 425 тысяч рублей в пользу уже совершеннолетнего ребенка. Приставы приняли решение об аресте транспортного средства - Volkswagen Passat 2018 года выпуска. Установить местонахождение машины получилось не сразу, так как его владелец изменил место жительства", - рассказали в пресс-службе свердловского управления ФССП.

Сотрудники надзорного органа связались с коллегами в Ростовской области, проверили адрес должника - информация подтвердилась. После того, как был составлен акт описи и ареста автомобиля, мужчина осознал неизбежность принудительного взыскания и оплатил более 400 тысяч алиментов.

"Деньги перечислены взыскателю. Арест с автомобиля снят. Таким образом исполнено решение суда и восстановлены права ребенка", - резюмируют приставы.