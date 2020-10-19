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19.10.2020 09:12
Рубрика: Власть

В Тюменской области приостановили плановую медицинскую помощь

Текст: Екатерина Призова

В Тюменской области приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь, сообщила сегодня пресс-служба регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В текущем месяце в области увеличилось число пациентов с внебольничными пневмониями, из которых 23 процента вызваны коронавирусной инфекцией. И хотя половина больных переносит недуг в легкой форм и лечится дома, медики ориентированы на выездную работу, а это привело к уменьшению доступности оказания помощи.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"На организацию процесса накладывает отпечаток и то, что около тридцати процентов медработников находятся на листках нетрудоспособности", - уточнили в депздраве.

С учетом эпидобстановки, для обеспечения доступности помощи и перераспределения персонала в Тюменской области временно приостанавливается оказание помощи в условиях поликлиник: профилактические медосмотры и диспансеризация, а также - плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

"Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок госпитализации и операции, за исключением случаев, которые не могут быть отсрочены. Кардиология, онкология, травматология, гематология и так далее - по этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме, как экстренном, так и плановом", - рассказала пресс-секретарь ведомства.

Работа медучреждений в обычном режиме возобновится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

По данным оперштаба региона на 18 октября, выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19 (всего с начала пандемии - 11550). В области в целом зафиксировано 51 летальный случай. У всех скончавшихся пациентов с коронавирусом, по информации специалистов, были также и хронические заболевания.

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