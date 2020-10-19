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19.10.2020 11:45
Рубрика: Происшествия

В Югре задержали москвича с наркотиками на 72 миллиона рублей

Текст: Екатерина Призова

В Югре сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их коллеги ОМВД по Нефтеюганскому району задержали москвича с крупной партий наркотиков.

"Во время досмотра автомобиля, на котором ехал подозреваемый, в тайнике под полом нашли свертки со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой более 18 килограммов, которого хватило бы как минимум на 36 тысяч доз общей стоимостью более 72 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба управления МВД России по ХМАО-Югре.

На жителя столицы завели уголовное дело, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Между тем

В полицейском главке Югре сообщили еще об одном задержании крупных дилеров. В общей сложности оперативники изъяли более 6 600 граммов наркотических средств.

Пятеро членов банды - операторы, кладовщики и курьеры - сбывали психотропные вещества через интернет-магазины на территории Сургутского района и Сургута.

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"Накануне в одном из дачных кооперативов был задержан 43-летний местный житель. При себе у мужчины, а также в его машине обнаружили расфасованные для сбыта 164 свертка с кокаином, мефедроном, марихуаной - общей массой более 236 граммов, - рассказали в полиции. - В гараже и квартире задержанного были изъяты еще более 6 300 граммов наркотиков, таких как метамфитамин, ЛСД, экстази, гашиш, кетамин".

По делу задержаны еще четверо подозреваемых - все также жители Югры. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи - наказание вплоть до пожизненного срока. Все фигуранты арестованы на два месяца.

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