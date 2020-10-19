Рособрнадзор: Более 400 выпускников заразились COVID-19 на ЕГЭ

Более 400 выпускников школ, сдававших государственные итоговые экзамены в 2020 году, заразились коронавирусом. Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Заболело, заразилось ковидом и попало в больницу свыше 400 ребят. Регионы нам эти цифры предоставили. И это при около 5 млн "человеко-экзаменов" , - рассказал Анзор Музаев. - Когда такое больше количество участников, мы ожидали худшей картины. Но, слава богу, у нас был такой маленький процент заболевших благодаря тем мерам, которые предпринимались.

Напомним, ЕГЭ в России проходил с 29 июня по 8 августа. В нем участвовало немногим более 600 тысяч человек. Но так как все ребята сдавали несколько предметов (по три и больше), общее количество "посещений" экзаменов составило около 5 миллионов.