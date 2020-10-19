В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате

- Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг, - сказал он. - Сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно. Я не думаю, что так остро будет стоять вопрос.

По его словам, никогда дистанционное образование не заменит традиционного очного формата. При этом в ЕГЭ 2021 года все-таки будет одна серьезная "новинка". ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах по всей стране.