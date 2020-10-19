В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате

Рособрнадзор не рассматривает возможность сдачи ЕГЭ-2021 в дистанционном формате. Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями в ТАСС рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.
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- Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг, - сказал он. - Сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно. Я не думаю, что так остро будет стоять вопрос.
По его словам, никогда дистанционное образование не заменит традиционного очного формата. При этом в ЕГЭ 2021 года все-таки будет одна серьезная "новинка". ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах по всей стране.