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19.10.2020 11:50
Рубрика: Общество

В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор не рассматривает возможность сдачи ЕГЭ-2021 в дистанционном формате. Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями в ТАСС рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата

- Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг, - сказал он. - Сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно. Я не думаю, что так остро будет стоять вопрос.

По его словам, никогда дистанционное образование не заменит традиционного очного формата. При этом в ЕГЭ 2021 года все-таки будет одна серьезная "новинка". ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах по всей стране.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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