Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата

ЕГЭ по русскому языку и математике пока остаются обязательными предметами для получения школьного аттестата за 11-й класс. Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Пока русский язык и математика, как и в прошлые годы, остаются обязательными для получения аттестата, - рассказал Анзор Музаев. - Мы ничего в нормативных документах не меняли. И тот шаг, который были вынуждены сделать этим летом, был продиктован объективной реальностью.

Напомним, летом 2020 года из-за пандемии коронавируса всем выпускникам школ выдали аттестаты без обязательной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены сдавали только те ребята, которые хотели поступать в вуз.

- Сейчас слишком рано загадывать, нужно ли будет воспользоваться таким же подходом и в 2021 году. Но если будет необходимость, мы достаточно быстро сможем принять такое решение, - рассказал Анзор Музаев.