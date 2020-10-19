Рособрнадзор: Обязательный ЕГЭ по истории не планируется

- Мы этот вопрос у себя не обсуждаем, - подчеркнул Анзор Музаев. - В течение следующего года и следующих двух лет этот вопрос не рассматривается.

По его словам, чтобы экзамен по какому-либо предмету стал обязательным, нужен запрос со стороны экспертного и педагогического сообщества, нужно одобрение министерства просвещения. Пока таких поручений в Рособрнадзор не поступало.

Напомним, ранее планировалось, что в 2022 году должен был появиться новый обязательный экзамен - иностранный язык. Но было принято решение оставить его предметом по выбору.

Так что сейчас никаких новых обязательных предметов ЕГЭ не планируется. Для получения школьного аттестата за 11-й класс по-прежнему нужно сдавать всего два обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике.