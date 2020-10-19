России удастся не перешагнуть рубеж в 20 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, если люди будут соблюдать все профилактические рекомендации и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В осенний сезон активность вирусов семейства ОРВИ традиционно возрастает. А защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19, наоборот уменьшаются. По словам Пшеничной, Россия находится в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближается к ее пику. "Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти хотя бы один инкубационный период - это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", - говорит она.

Пшеничная отмечает, что в первой декаде ноября, возможно, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации и затем постепенное снижение роста заболеваемости. Все будет зависеть от сознательности граждан - как четко они будут соблюдать предписания по мерам профилактики, а также от работодателей.