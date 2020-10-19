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19.10.2020 14:29
Рубрика: Культура

Российская неделя моды MBFW будет работать по новым правилам

Текст: Сусанна Альперина
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW) пройдет этой осенью с 19 по 23 октября одновременно на 8 площадках в Москве. Кроме того, столичное расписание дополнят прямые включения из четырех городов России. Около 60 дизайнеров и домов моды представят свои новые коллекции - все показы и презентации будут транслироваться в соцсетях и на сайтах-партнерах.
Фото: Предоставлено MBFW Russia Фото: Предоставлено MBFW Russia
Фото: Предоставлено MBFW Russia

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в столице, организаторы российской Недели моды MBFW приняли решение перенести показы этого сезона из "Манежа" на индивидуальные площадки и сделать упор на онлайн-трансляции. "Мы хотим избежать большого скопления людей и безукоснительно соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня главное - безопасность наших участников и гостей. На отдельных площадках мы сможем организовать процесс так, чтобы перчаточно-масочный режим не повлиял на атмосферу и эффективность мероприятия", - говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фото: Вера Черенева/РГ
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Такой формат проведения открыл и новые возможности. В рамках Недели моды и в ее даты пройдут специальные показы российских дизайнеров в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске. Также на MBFW Russia состоится коллективный показ индонезийских дизайнеров - прямая трансляция будет вестись из Джакарты. В расписании заявлены дома моды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.

"Новая, "ковидная" реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек. Есть много технологических и организационных проблем, но в этом сезоне мы все же запускаем проект с другими городами и странами. У такого формата есть большой потенциал не только в период закрытого неба", - уверен Александр Шумский.

Показы новых коллекций будут доступны для зрителей по всему миру на различных онлайн-платформах и сайтах СМИ, а также в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ "ВКонтакте". Кстати, начиная с первого весеннего виртуального сезона, проекты MBFW Russia собрали за полгода общую аудиторию прямых онлайн-эфиров больше двух с половиной миллиона человек в России и многих странах мира.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
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Для поддержки молодых талантов в условиях экономического спада из-за пандемии MBFW совместно с Фондом моды запустили систему грантов для дизайнеров по всей России. Из 50 заявок экспертная комиссия выбрала 13 победителей: Lokoto, Marfa Fedorova, Lubovi, BUTS8, k∅d, Ola Ola, Les' by Lesia Paramonova, Maison Esve, 1377, Maison Kaleidoscope, Za_Za, Mad Daisy, Innominate. Гранты дадут возможность московским и российским дизайнерам провести показ на Неделе моды без обязательного вступительного взноса. Они продемонстрируют свои коллекции наряду с известными российскими дизайнерами, такими, как: Chapurin, Math, o5o, Julia Dalakian, Tsiganova, Svarka, Lena Karnauhova, Yana Besfamilnaya, Институт Бизнеса и Дизайна (B&D), Vakproject, Elena Souproun, Semiletova и другими.

Неделя моды продолжает осваивать digital-пространство. В новом сезоне специально для MBFW Russia британская IT-компания BrandLab Fashion создала виртуальную версию шоурума Pop-Up Shop. Не выходя из дома, посетители смогут совершить интерактивный 3D-тур, подробно познакомиться с актуальными коллекциями 16 российских брендов, а также приобрести наиболее понравившиеся предметы одежды и аксессуары напрямую у брендов. В виртуальном шоуруме, который откроется 19 октября, будут представлены: Amarin, Ola Ola, Maison Esve, Ría Studio, Not for sale, Leather Like Wood, Gerda 2 store, Dzhanelli Jewellery, Rcp4.5, General VI, Two Eagles, Lubovi, Blanc, Brevno, Vakproject, Yana Besfamilnaya.

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