Российская версия мюзикла "Шахматы" оживила реалии холодной войны

Сорок лет назад эта история создавалась по горячим следам: русский Борис Спасский и американец Роберт Фишер в 1972 году сошлись в борьбе за мировую шахматную корону - с чередой скандалов, закулисных игр и мощным воем пропаганды обеих мировых державах.

Конечно, либретто писалось по законам жанра, и в него включили неизбежную любовную интригу, а в образах героев сплелись черты разных прототипов, но все же авторы будущего бестселлера были серьезны: знаменитый драматург Тим Райс и легендарные композиторы квартета ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус в январе 1983 года приехали в СССР, чтобы "ознакомиться с натурой". Они видели очереди, мороз, балет в Большом и шапки-ушанки. Либретто стало крепче, в ностальгической музыкальной теме русского шахматиста промелькнули аккорды "Щелкунчика", а еще через три года "Шахматам" удивлялся Лондон. Если бы локомотив жанра мюзикла в России продюсер Дмитрий Богачев затеял с "Шахматами" чуть раньше, они бы не прозвучали так остро. Именно сейчас, когда вновь актуальна риторика "кто круче", мюзикл с героем-американцем с придуманной 40 лет назад фамилией Трампер выглядит пророческим.

Все тяготы пандемийной премьеры Дмитрий Богачев вынес сполна. Адаптировать мюзикл для наших широт ему помогали не слишком удивлявший режиссер Евгений Писарев и интерпретатор текстов Алексей Иващенко. Распиленная на три яруса сцена МДМ уместила на верхнем оркестр с дирижером Евгением Заготом (беззвучно пропевшим все партии), второй отдали фоновым обстоятельствам, а на первом кипели главные страсти. Все как положено: камерные лирические сцены чередуются с броскими массовыми, арии с танцами, любовь с предательством. При всей очевидности на диво гармоничной выглядит сцена шахматного боя: стол, два соперника, разделенное пополам пространство, на одной половине размашисто танцует хор вольно одетых американских секундантов, на другой - строится застегнутый на все пуговицы хор советских. В рядах американцев шикарная рыжая красотка, у "советов" - бесцветная плотная тетка с халой на голове. Но самый яркий контраст, конечно, в одновременной хронике по двум сторонам сцены. Вьетнам и Афганистан. Стучащий кулачищем Хрущев и улыбчивый элегантный Кеннеди. Юрий Гагарин и Нил Армстронг. И эти "два мира - два кефира", что казались тогда непримиримыми, через неумолимую призму времени выглядят вдруг равно трогательными близнецами.

Конечно, западный зритель конца восьмидесятых тихо ахал козням КГБ на далеком от земного шахматном поле. Современный зритель, если он въедливый и российский, может легко представить, как велико было разочарование системы. Еще бы: вундеркинды из поколения ленинградских мальчишек с их не вернувшимися с войны отцами и сыгранными во Дворцах пионеров первыми партиями становились не патриотами пятого уровня, а гражданами мира. Одна из лучших сцен - получение советским гроссмейстером британского гражданства: сцена вообще неравнодушна к пляскам чиновников, а тут, исполняя горячие куплеты, они просто взорвали зал. Согласно интриге оставшийся на Западе советский победитель должен вновь доказывать свое превосходство, и ему всеми методами мешает куратор из органов (Александр Матросов), втягивая любимую гроссмейстером рыжую секундантку Флоренс (Анастасия Стоцкая) и оставленную в Союзе и уже привыкшую к обстоятельствам жену Светлану Сергиевскую (Анна Гученкова). Вершиной любовного треугольника должен быть советский гроссмейстер Анатолий (Александр Суханов), но оттого ли, что он "списан" с нескольких прототипов (Бориса Спасского, Виктора Корчного, присутствующего на премьере Анатолия Карпова), или по премьерной зажатости главного героя едва ли не более яркой фигурой становится его старый соперник Фредди Трампер (Александр Бобров), нервностью и открытостью жестов отсылающий прямиком к Роберту Фишеру. Удачна закольцевавшая спектакль тема аэропорта, самолет то угрожающе движется на зрителя как знаменитый поезд братьев Люмьер, то проглатывает главного героя, унося его на родину. Большой плюс - работа художника-постановщика Николая Симонова и художника по свету Александра Сиваева, которым удается и уютный холодок отелей Мерано, и тропический жар Бангкока.

Мюзикл с героем-американцем, которому еще 40 лет назад придумали фамилию Трампер, выглядит пророческим

Финал не сказочный, однако кто бы мог подумать, что памятник эпохе холодной войны может быть таким ярким. И с таким гуманитарным итогом - как же бессмысленно ради идеологий крошить человеческие судьбы.

Прямая речь

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам:

"Удивительная премьера, хоть мне и странно ощущать себя при жизни прообразом главного героя великого произведения. Я видел мюзикл "Шахматы" на многих мировых сценах. И вот впервые увидел на русском языке. Перевести либретто Тима Райса на русский язык - грандиозный труд. И Алексею Иващенко это удалось. Понятно, что образ Сергиевского - собирательный, но отдельные детали моей шахматной жизни прослеживаются. Тяжелая задача показать шахматы в искусстве: внешне в этой игре все спокойно, а внутри в это время разгораются такие страсти! Спектакль как раз об этом".

Евгений Писарев, режиссер:

"Сейчас, когда замер весь мюзикловый мир, Бродвей закрыт как минимум до следующего лета, мы выпускаем дорогущий, красивый, громкий, драматичный, огромный музыкальный спектакль. Это совершенно необычный и неожиданный мюзикл для московской сцены. Наша постановка - это своего рода кроссовер мюзикла, оперы и рок-концерта - классный, яркий, с великолепными костюмами и сложнейшими декорациями. Но все же ее главное достоинство - это музыка".

Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству:

"Мне кажется, что сам факт премьеры в разгар пандемии - это вызов небытию вообще и вызов смерти. То, что Дмитрий Альбертович Богачев (художественный руководитель Театра МДМ - ред.) последние 20 лет привозит в Россию лучшие мюзиклы и показывает их публике - это подвиг. Возможно, "Шахматы" - последний значительный мюзикл, который Богачев еще не привозил в Москву. И я думаю, что этим жестом он сделал нам подарок".

Подготовила Сусанна Альперина