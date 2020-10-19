Штрафы за негодное хранение документов вырастут для архивариусов в 10 раз

Штрафы за нарушение правил и сроков хранения документов в организациях увеличены в 10 раз. Соответствующий закон подписан президентом. Документ публикует "РГ".

Закон вносит изменения в статью 13.20 Кодекса об административных правонарушениях - "нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов".

До этого за указанные нарушения выносили предупреждение или штрафовали должностных лиц на сумму от 300 до 500 рублей. Новый закон поднял суммы штрафов для архивариусов и руководителей организаций в 10 раз - до 3-5 тысяч рублей.

Для юридических лиц установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

При этом речь не идет о нарушении требований законодательства к хранению документов и информации, содержащейся в информационных системах. Наказывать станут только за нарушения при хранении данных в картотеках, сейфах, шкафах и компьютерах компаний и фирм.

Закон нужен гражданам. Дело в том, что не все кадровики и бухгалтеры вовремя сдают в архив документы, которые работники отдают им на хранение при трудоустройстве. В случае же утери или уничтожения приказов о приеме на работу и увольнении или ведомостей о зарплате у гражданина могут возникнуть сложности при оформлении пенсии.

Назначить штраф может только суд. А вот составить протокол о правонарушении вправе сотрудники Роскомнадзора, Росархива и прокуратуры.

Внести изменения в статью 13.20 КоАП изначально предложил Госсовет Республики Татарстан. При внесении авторы указывали в пояснительной записке, что в Татарстане "засветилась" 1061 организация, документы которых востребованы гражданами, но при этом местонахождение документов неизвестно. Отмечалось, что на системной основе выявляются факты бесконтрольного уничтожения документов, а также "брошенные" архивы.