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Рубрика: Власть

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Штрафы за негодное хранение документов вырастут для архивариусов в 10 раз
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Штрафы за нарушение правил и сроков хранения документов в организациях увеличены в 10 раз. Соответствующий закон подписан президентом. Документ публикует "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон вносит изменения в статью 13.20 Кодекса об административных правонарушениях - "нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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До этого за указанные нарушения выносили предупреждение или штрафовали должностных лиц на сумму от 300 до 500 рублей. Новый закон поднял суммы штрафов для архивариусов и руководителей организаций в 10 раз - до 3-5 тысяч рублей.

Для юридических лиц установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

При этом речь не идет о нарушении требований законодательства к хранению документов и информации, содержащейся в информационных системах. Наказывать станут только за нарушения при хранении данных в картотеках, сейфах, шкафах и компьютерах компаний и фирм.

Закон нужен гражданам. Дело в том, что не все кадровики и бухгалтеры вовремя сдают в архив документы, которые работники отдают им на хранение при трудоустройстве. В случае же утери или уничтожения приказов о приеме на работу и увольнении или ведомостей о зарплате у гражданина могут возникнуть сложности при оформлении пенсии.

Фото: iStock
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Назначить штраф может только суд. А вот составить протокол о правонарушении вправе сотрудники Роскомнадзора, Росархива и прокуратуры.

Внести изменения в статью 13.20 КоАП изначально предложил Госсовет Республики Татарстан. При внесении авторы указывали в пояснительной записке, что в Татарстане "засветилась" 1061 организация, документы которых востребованы гражданами, но при этом местонахождение документов неизвестно. Отмечалось, что на системной основе выявляются факты бесконтрольного уничтожения документов, а также "брошенные" архивы.

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