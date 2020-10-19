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Рубрика: Власть

Китай предлагает ООН путь в будущее

Мир приветствует призыв председателя КНР Си Цзиньпина к справедливости и сотрудничеству
Текст: Ань Байцзе, Ван Минцзе, Чжан Юньби, Лю Иньмэн
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
Организации Объединенных Наций остро требуется больше мудрости и усилий, чтобы работать лучше, и Китай сыграл важную роль в этом отношении, помогая укрепить организацию против односторонних действий, считают эксперты и официальные лица многих стран.
Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил на торжественном заседании, посвященном 75-летию ООН, в формате видеоконференции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Фото: Лю Вэйбин / Синьхуа Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил на торжественном заседании, посвященном 75-летию ООН, в формате видеоконференции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Фото: Лю Вэйбин / Синьхуа
Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил на торжественном заседании, посвященном 75-летию ООН, в формате видеоконференции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Фото: Лю Вэйбин / Синьхуа

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в видеоконференции на высшем уровне, проведенной государствами - членами ООН 21 сентября. Мероприятие было посвящено теме "Будущее, которого мы хотим", его участники обсудили перспективы ООН и подтвердили коллективную приверженность мультилатерализму.

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Отвечая на вопрос о том, какую роль организация должна играть в постпандемическую эпоху, китайский лидер заявил, что ООН должна твердо отстаивать справедливость, поддерживать верховенство закона, содействовать международному сотрудничеству и сосредоточиться на реальных действиях. "Большие страны должны подавать пример, отстаивая и поддерживая международный правопорядок и выполняя свои обязательства, и отказаться от практик исключительности и двойных стандартов", - сказал он.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, никому не должно быть позволено делать то, что вздумается, запугивать другие государства и командовать миром. Он добавил, что крайне важно наращивать право голоса развивающихся стран в ООН. В целях содействия сотрудничеству всем странам следует "заменить конфронтацию диалогом, принуждение - переговорами, а борьбу, где возможен только один победитель, взаимовыгодным партнерством", - полагает глава КНР.

ООН должна стремиться к решению проблем и двигаться к ощутимым результатам, поскольку она одновременно способствует и обеспечению безопасности, и развитию прав человека, подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, за 75 лет существования ООН общество пережило существенный прогресс, произошли глубокие изменения в международной обстановке и стремительное развитие мультилатерализма.

Посол и постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что впервые в истории организации главы государств более 180 стран, включая Китай, выступили на встрече в Нью-Йорке с помощью заранее записанных видеообращений. "Путь будущего развития ООН не будет гладким, но у нас есть основания полагать, что при поддержке Китая и общих усилиях всех стран ООН будет и дальше играть важную роль в поддержании мира во всем мире и содействии общему развитию", - сказал он.

ООН должна твердо отстаивать справедливость, поддерживать верховенство закона

Эрик Хейккила, профессор школы общественной политики Университета Южной Калифорнии имени Сола Прайса и автор книги "Китай с точки зрения политики США", подчеркнул важность приверженности стран ООН совместной работе. "ООН была основана после ужасной войны, которая затронула большую часть мира и разрушила прежний мировой порядок до основания. Теперь, 75 лет спустя, многое изменилось, но потребность в справедливом и эффективном мировом порядке никуда не делась", - уверен эксперт.

Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева) беседует с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром. Фото: Эскиндер Дебебе / Фото ООН / Синьхуа

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что предложение Си Цзиньпина четко сигнализирует, что Китай будет решительно защищать международную систему, в основе которой лежит ООН, решительно защищать международный порядок, основанный на международном праве, и решительно защищать ключевую роль ООН в международных делах.

Предложение Си Цзиньпина четко сигнализирует, что Китай будет решительно защищать международную систему, в основе которой лежит ООН, решительно защищать международный порядок, основанный на международном праве

Двумя днями позже во время видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Си Цзиньпин сказал, что Китай никогда не стремился к идеологической конфронтации и отдалению от других стран и не стремится к гегемонии. "Больше всего мы заботимся о том, чтобы помочь 1,4 миллиарда китайцев жить лучшей жизнью и внести больший вклад в развитие человечества", - заявил он.

Однако Китай также не потерпит ущерба своему национальному суверенитету, достоинству и развитию. Страна занимает твердую позицию для защиты своих законных интересов и справедливости во всем мире, подчеркнул китайский лидер, добавив, что все страны должны выйти за рамки национальности, этнической принадлежности, культуры и идеологии и способствовать построению "сообщества единой судьбы человечества". Вспышка COVID-19 обострила проблемы в системе глобального управления, и все страны должны приложить усилия, чтобы улучшить эту систему вместо того, чтобы разрушать ее для создания новой.

Фото: Артем Иванов/ТАСС
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Антониу Гутерриш заявил, что перед лицом проблем, связанных с пандемией и изменением климата, все страны должны выступать за мультилатерализм, укреплять международное сотрудничество и строить более сильную ООН. Он поблагодарил Китай за твердую поддержку мультилатерализма и организации и отметил, что ООН будет лучше выполнять свой долг при поддержке Китая. По словам Гутерриша, Китай играет важную роль в поддержании глобального мира и содействии общему развитию. Генсек ООН высоко ценит меры и предложения, которые глава КНР озвучил на Генеральной Ассамблее ООН по борьбе с изменением климата и содействию устойчивому развитию. По словам экспертов, Китай еще сыграет более важную роль в поддержке ключевых инициатив ООН, в то же время содействуя миру между странами. "Политическое и экономическое руководство Китая уже обозначило ряд мер, которые направлены на содействие глобализации, - отметил профессор международного коммерческого права в Университете Халла в Великобритании Кристофер Бовис. - Правительство КНР заявило о своем стремлении к глобальному экономическому прогрессу, приверженности гибкому и ответственному политическому и экономическому лидерству, которое должно содействовать устойчивому развитию".

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