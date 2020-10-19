Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет

Рабочая неделя в столице стартовала с похолодания. Однако тепло, как прогнозируют синоптики, еще вернется в город.

По данным портала "Метеоновости", 20 октября в Москве местами ожидаются небольшие осадки. В дневные часы воздух прогреется до +4…+6. Но из-за холодного порывистого ветра будет казаться, что на улице начало ноября.

Самым же холодным днем на неделе окажется среда: днем в столице будет не выше +5 градусов. В четверг в город придут дожди, которые продолжатся и в пятницу. При этом заметно потеплеет: воздух в дневное время прогреется до +6…+11. Температурные показатели, отмечают синоптики, снова окажутся выше климатической нормы.