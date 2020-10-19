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19.10.2020 18:59
Рубрика: Происшествия

СК РФ возбудил дело против турецкой компании

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты российским морякам в Турции. Пока обвиняемых в деле нет, оно заведено по факту невыплаты заработной платы членам экипажа судна "MUBARIZ IBRAGIMOV". Нашим гражданам задолжали почти 15 миллионов рублей.

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Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности работодателем - физическим лицом, руководителем филиала организации).

Следствие установило, что гражданам РФ - членам экипажа судна, принадлежащего турецкой компании "Palmali Gemicelik A.S.", не выплачена заработная плата на общую сумму свыше 14 миллионов 600 тысяч рублей.

В СК уверяют, что деньги у компании были, и она продолжала транспортировку грузов, несмотря на имеющуюся и возрастающую задолженность.

Следователи сейчас заняты сбором доказательственной базы и расследованием уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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