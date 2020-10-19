СК РФ возбудил дело против турецкой компании

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты российским морякам в Турции. Пока обвиняемых в деле нет, оно заведено по факту невыплаты заработной платы членам экипажа судна "MUBARIZ IBRAGIMOV". Нашим гражданам задолжали почти 15 миллионов рублей.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности работодателем - физическим лицом, руководителем филиала организации).

Следствие установило, что гражданам РФ - членам экипажа судна, принадлежащего турецкой компании "Palmali Gemicelik A.S.", не выплачена заработная плата на общую сумму свыше 14 миллионов 600 тысяч рублей.

В СК уверяют, что деньги у компании были, и она продолжала транспортировку грузов, несмотря на имеющуюся и возрастающую задолженность.

Следователи сейчас заняты сбором доказательственной базы и расследованием уголовного дела.