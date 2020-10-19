Обнаружено "слабое место" у смертельных коронавирусов

Фермент Tom70, стимулирующий репликацию коронавирусов и подавляющий сигналы иммунной системы человека, возможно заблокировать. К такому выводу пришла группа ученых из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия, результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

Как следует из статьи, авторы предположили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеют одинаковые уязвимости. Из более чем 300 вырабатываемых заражаемой клеткой белков исследователи выявили 20 молекул, влияющих на число синтезируемых вирусных частиц. К ним относится Tom70, который взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, присутствующим в SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2. Таким образом, связка Tom70- Orf9b может служить лекарственной мишенью для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS.

По словам ученых, традиционные противовирусные препараты воздействуют на ферменты, которые могут мутировать и вызывать устойчивость к лекарствам. Избежать этого возможно, воздействуя на белки, необходимые для репликации коронавирусов.

Вместе с тем, еще одним методом борьбы с коронавирусами может стать нейтрализация фермента SARS-CoV-2-PLpro, говорится в другой, опубликованной в журнале Science Advances статье группы ученых из США и Польши. Данный фермент способствует размножению SARS-CoV-2 и подавлению сигналов для активации иммунной системы. Исследователи установили, что SARS-CoV-2-PLpro блокируется ингибиторами VIR250 и VIR251, которые воздействуют непосредственно на коронавирусный белок, не задевая другие подобные белки в организме.