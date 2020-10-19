СМИ: Хоккеист Илья Ковальчук может вернуться в "Спартак"

Нападающий Илья Ковальчук может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Минувший сезон он провел в НХЛ, где успел сыграть сразу за три клуба, сообщает Sport24.

Игрок, начинавший путь во взрослом хоккее именно в "Спартаке", намерен вернуться родную команду и выступать в КХЛ до тех пор, пока не появится вариант с клубом в НХЛ.

По данным издания, 37-летний Ковальчук рассматривает вариант заключить контракт с "красно-белыми". У него хорошие отношения с главным тренером команды Олегом Знарком, под руководством которого он выступал в санкт-петербургском СКА и сборной России.

Ожидается, что олимпийский чемпион 2018 года будет защищать цвета "Спартака" до открытия тренировочных лагерей за океаном, а это, по всей видимости, произойдет в январе 2021 года.

В минувшем сезоне Ковальчук играл в НХЛ за "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Всего он набрал 26 очков в 46 матчах.