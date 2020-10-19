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19.10.2020 11:52
Рубрика: Общество

Сотрудник службы судебных приставов создал военный музей

Текст: Владислав Куликов
Судебный пристав-исполнитель из Томской области Сергей Григорьев сделал локальное историческое открытие: на местах боев Великой Отечественной войны были найдены патроны от винтовки Мосина, выпущенные в Великобритании в 1918 году. Патроны были произведены еще по заказу Российской империи.
Фото: Пресс-служба ФССП России Фото: Пресс-служба ФССП России
Фото: Пресс-служба ФССП России

"Данные патроны на момент начала войны были давно сняты с вооружения, - рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Томской области. - Оказывается, они использовались во время боев Великой Отечественной войны".

Фото: Леонид Бернштейн/РИА Новости
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Теперь эти и другие раритеты можно увидеть в музее боевой славы в управлении ФССП России по Томской области. Жизнь человека не состоит из одной только работы. Хобби судебного пристава-исполнителя Сергей Григорьева в какой-то момент стало пересекаться и со службой: в 2014 году он создал поисковый отряд "Томич". Это увлечение еще с детства: многие, кто был мальчишкой в советское время, любят военную историю.

"Объединив вокруг себя таких же, как он, увлеченных людей, Сергей Александрович стал для них не просто командиром, а наставником и примером для подражания, - рассказывают в ведомстве. - Теперь ежегодно во время своего отпуска Сергей не едет загорать на море, а берет в руки лопату, карту, специальное снаряжение и отправляется в лес на поиски останков воинов, погибших во время Великой Отечественной. Данный поисковый отряд является сейчас самым профессиональным и оснащенным в регионе. За 6 лет существования отряда судебные приставы нашли на полях боев 39 бойцов Красной Армии, в их числе - останки пилота вместе с обломками советского самолета".

Фото: Пресс-служба ФССП России

Находки поискового отряда заложили основу для создания музея боевой славы в управления ФССП России по Томской области. В должностные обязанности судебного пристава, конечно, не входит воспитательная и патриотическая работа. Однако увлеченные люди часто выходят за рамки обычной службы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Поисковый отряд судебных приставов, возглавляемый Григорьевым, провел более 150 уроков мужества в детских садах, школах, техникумах. Одним из результатов такой работы стало создание отдельного поискового отряда в томской общеобразовательной школе № 67. Теперь дети, вдохновленные судебными приставами, самостоятельно готовят и проводят уроки мужества, изучают архивные документы, участвуют в выездных поисковых экспедициях.

"И к поездке на места боев, и к урокам мужества необходимо тщательно готовиться: владеть подробными данными о событиях тех времен, иметь карту местности, поэтому для юных поисковиков изучение истории - кропотливый труд, связанный с исследованием архивных документов, - рассказывает Сергей Григорьев. - Когда ребенок изучает историю не только по учебникам, но и, что называется, на практике, достигается главная цель, ради которой ведется вся эта работа, - у детей и молодежи закладывается фундамент любви и уважения к Отечеству, к ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников нашей Родины".

Фото: Пресс-служба ФССП России
Фото: Роман Мерзляков/РГ
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В прошлом году Сергей Григорьев был удостоен знака отличия Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в поисковом движении III степени". Этой награды удостаиваются поисковики, проявившие высокие моральные и деловые качества.

"Мы занимаемся этим не ради наград или славы, - расставляет акценты своей работы командир отряда "Томич". - Самая важная задача поискового движения - сделать так, чтобы память о войне не прерывалась с приходом новых поколений. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы сегодняшние подростки были искренне благодарны своим прадедам за Победу, испытывали радость и гордость от того, что живут в стране, которая избавила мир от фашизма. Но они должны знать, что война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат, поэтому впереди нас ждет еще очень много работы".

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