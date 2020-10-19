Если сравнивать тысячелетия, в ходе которых в Китае строили и реставрировали дворцы, с романом-эпопеей, то Запретный город в Пекине - это его последняя впечатляющая глава.

Предыдущие страницы этой истории, хоть и не менее удивительные, были частично или даже почти полностью утеряны за время взлетов и падений династий и превратились в руины, похожие на археологические головоломки. Эксперты решают их до сих пор. Однако в сердце Пекина находится дворцовый комплекс площадью 720 тысяч квадратных метров, построенный из дерева и глиняных кирпичей - последнее сохранившееся до наших дней строение такого рода в мире. Эта территория, служившая императорским дворцом с 1420 по 1911 год, где некогда жили 24 императора, в этом году празднует 600 лет со дня завершения строительства.

В честь этого события галереи Ворот Умэнь у входа в Музей императорского дворца стали своего рода вестибюлем, куда попадают посетители выставки "Вечное великолепие: шесть веков в Запретном городе". Она продлится до 15 ноября.

"За 600 лет произошло столько всего, о чем можно рассказать, - говорит директор отдела архитектурного наследия музея и главный куратор выставки Чжао Пэн. - Лучше всего сосредоточиться на самом "городе", то есть на архитектуре: понять, как это место формировалось и видоизменялось… Это кристаллизованная мудрость и талант древних китайцев".

И все же нелегко отобрать всего 450 предметов, включая элементы конструкции и императорские реликвии, чтобы развернуть панораму такого архитектурного великолепия. Чтобы с помощью экспонатов хронологически показать, как комплекс зарождался, разрастался и развивался, из всей многовековой истории было выбрано 18 знаковых лет. "Эти временные периоды помогают увидеть более полную историческую картину", - говорит Чжао.

В 1406 году Чжу Ди, третий император династии Мин (1368-1644), предложил перенести столицу из Нанкина (сегодня это административный центр провинции Цзянсу) в Пекин, чтобы лучше охранять северные границы. Сам Чжу Ди жил в Пекине, будучи принцем.

Запретный город был построен в соответствии с правилами, выведенными на протяжении многовековой китайской истории

Строительство завершилось в 1420 году, спустя почти десять лет подготовки и трех лет активных работ. В следующем году столица была официально перенесена в Пекин.

"Поразительная черта Запретного города - то, как, несмотря на смену эпох, строго соблюдаются определенные архитектурные формы, - говорит Чжао. - Это отражает традиционную китайскую мысль, которая подчеркивает важность ритуалов и гармонию между людьми и небом".

Запретный город был построен в соответствии с правилами, выведенными на протяжении многовековой китайской истории. На выставке представлены "Записки об исследовании ремесел" (Каогунцзи) - трактат, в котором прописаны основы постройки дворца. Он был опубликован в период Весен и Осеней (770-476 годы до н.э.) и является частью классического китайского произведения "Чжоуские ритуалы" (Чжоули) о ритуалах и представлениях о порядке.

"Записки об исследовании ремесел" регламентируют симметричные планировки столичных городов, в центре которых на оси север - юг должен находиться дворец. Исторические районы современного Пекина, включая Запретный город, полностью соответствуют этому правилу.

"Наконец, эта идеальная планировка, на которую ориентировались около 2000 лет, со всей точностью воплотилась в Пекине", - говорит Чжао.

Следование ритуалам отражается и в архитектурных деталях.

К примеру, только крыша Зала высшей гармонии - самого статусного строения во дворце, где происходили наиболее важные церемонии, - может быть украшена десятью фигурами обожествленных существ. Чем проще украшена крыша, тем ниже статус здания.

В Зале высшей гармонии также имеются 11 комнат - больше, чем в любом другом здании комплекса. (В древней китайской архитектуре комнатой называлось квадратное пространство между четырьмя колоннами.)

Форма крыши - еще один важный показатель, по которому можно определить статус здания. Например, крыша Зала высшей гармонии - четырехскатная и двухъярусная, ее концы выдаются и загибаются кверху. Такая крыша может быть только у зданий самого высокого статуса.

В 1734 году император Юнчжэн династии Цин (1644-1911) издал официальное руководство по возведению дворцов. В книге, в которой больше 2700 страниц, прописаны все архитектурные критерии, включая размеры колонн и украшения крыш. По словам Чжао, это важная веха в истории слияния ритуалов с китайской архитектурой.

У Запретного города в Пекине есть два старших брата. Когда Чжу Юаньчжан основал династию Мин и стал императором, он сделал столицей свой родной город, который сегодня находится в уезде Фэнъян провинции Аньхой. Однако строительство огромного дворцового комплекса по неизвестным причинам внезапно прекратилось, а Чжу Юаньчжан решил построить имперский город в Нанкине.

Ворота высшей гармонии - одна из самых посещаемых достопримечательностей дворцового комплекса. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Оба имперских города превратились в руины, но некоторые важные детали сохранились по сей день, к примеру, каменные ограды и плитка в галереях Ворот Умэнь. Они помогают представить, как могла бы выглядеть и ранняя архитектура Запретного города.

"Изначальный облик зданий можно часто увидеть на картинах, - говорит заместитель директора отдела архитектурного наследия музея Ди Яцзин. - Однако, чтобы понять, соответствуют ли картины исторической действительности, нужно провести дополнительные проверки, археологические исследования и изучить документы".

Как бы новые императоры ни следовали заветам предков, понятно, что они желали украсить свое новое жилище. "Императоры династии Мин предпочитали простую, но величественную архитектуру, и потому во время их правления строились большие здания, - говорит Ди. - Однако императоры династии Цин тяготели к большей утонченности".

Чтобы понять, соответствуют ли картины исторической действительности, нужно провести дополнительные проверки

Иногда это было вынужденным решением, поскольку найти гигантские куски древесины ценных пород для обновления дворца было трудно. Однако цинские императоры демонстрировали свои богатство и статус ремесленными изделиями самой искусной работы. Благодаря императору Цяньлуну (1711-1799), обожавшему изящные искусства, эта тенденция достигла пика. В 1766 году он приказал построить в Запретном городе Дворец спокойствия и долголетия, где планировал жить после того, как оставит престол. Сад этого дворца стал настоящей сокровищницей исключительных декоративных предметов.

Лакированная ткань газового переплетения, которая раньше помещалась на окне, позволяет посетителям оценить ее необычность, ведь раньше сад никогда не открывали для публики. В декоре этого шелка сочетаются такие техники, как вырезание из бумаги, золочение, окрашивание и лакировка. Это значит, что над его созданием трудились сразу несколько ремесленников. 12-слойная ткань тонка, как лист бумаги.

"Мы пытались повторить этот декор, но нам не помогли даже современные производственные технологии, - говорит Ди. - Эта утерянная техника напоминает нам, что культурное наследие нужно тщательно беречь".

Комплексная реновация основных зданий комплекса идет с 2002 года. Хотя изначально ее планировали завершить к круглой дате в этом году, в конце концов архитекторы решили не спешить, чтобы закончить работы со всей ответственностью и уважением к истории.