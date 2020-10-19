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Рубрика: Экономика

"Москва" поехала

Созданы первые отечественные грузовики нулевой эмиссией
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(8289)
Сразу две российских компании практически одновременно представили на рынке коммерческой техники электрические грузовики.
На одной зарядке электрогрузовик с 8 тоннами груза может проехать около 200 километров. Фото: Ирина Фурсова На одной зарядке электрогрузовик с 8 тоннами груза может проехать около 200 километров. Фото: Ирина Фурсова
На одной зарядке электрогрузовик с 8 тоннами груза может проехать около 200 километров. Фото: Ирина Фурсова

Один из них, крупнотоннажный электрогрузовик MOSKVA, уже передан вместе с зарядной станцией в опытную эксплуатацию известной розничной сети. Автомобиль создан Drive Electro, компанией - разработчиком батарей московского электробуса и полностью спроектирован по требованиям ретейлера. Транспорт приспособлен к особенностям российского климата, не создает шума, что особенно важно для мегаполиса.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По расчетам производителя, благодаря использованию электротяги и низкой изнашиваемости основных узлов стоимость владения электрогрузовиком за 10 лет будет ниже, чем традиционным дизельным, на 20-25 процентов. Снаряженная же масса электрогрузовика MOSKVA аналогична дизельному такого же класса и составляет около 10 тонн, максимальная грузоподъемность - 9 тонн (правда, из них 1 тонна приходится на аккумулятор), максимальная скорость - 110 км/ч, а запас хода - 200 километров.

Зарядка электрогрузовика возможна в двух режимах: быстрая между рейсами в течение 20 минут и ночная - 8 часов. Источником питания может стать обычная промышленная сеть напряжением 380 вольт. В дополнение ко всем техническим характеристикам автомобиль оснащен изотермическим фургоном и холодильной установкой для сохранения максимальной свежести продуктов, а также гидробортом грузоподъемностью 1500 кило. "Сейчас мы видим большой спрос на электрогрузовики, многие мировые автобренды активно работают над своими пилотными образцами", - рассказал гендиректор Drive Electro Сергей Иванов.

А на конвейере Горьковского автозавода собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. В основе конструкции - единая унифицированная электроплатформа, на базе которой можно выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и т.д. Такой подход позволяет гибко реагировать на спрос рынка.

Сейчас весь мир озабочен изменением климата, поэтому растет спрос на электрогрузовики

В конструкции "электрогазели" сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда самой популярной российской малотоннажки "ГАЗель NEXT" (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля - 4,6 тонны, грузоподъемность бортовой модификации - до 2,5 тонны. Максимальная скорость - 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке - 120 километров. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 километров благодаря установке дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80 процентов емкости за 30 минут.

Фото: скриншот с youtube.com
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"Переход к серийному производству электрического легкого коммерческого транспорта, к которому мы готовимся, откроет широкие возможности для развития этого сегмента на основе собственных конструкторских и производственных компетенций. Важнейшая задача, которая стоит теперь не только перед "Группой ГАЗ", но и перед всей российской машиностроительной отраслью, - организация собственного производства ключевых узлов и компонентов для электротранспорта. Это позволит России обеспечить технологическую независимость в условиях глобальных изменений, развивать собственные инженерные и конструкторские компетенции и будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках", - считает президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уверен, что постепенная электрификация транспорта является сегодня одним из основных направлений развития глобальной автомобильной отрасли. Для России крайне важно быть в числе участников этого процесса, осваивать технологии и компетенции, которые будут определять развитие отрасли в течение ближайших десятилетий.

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