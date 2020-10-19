Пандемия буквально за полгода изменила до неузнаваемости форматы организации труда в российских компаниях. Так, исследование Accenture показало, что 53 процента переведенных на удаленку респондентов никогда раньше не работали дома, но все они не планируют возвращаться в офис.

Локация сотрудника на удаленке не имеет значения, лишь бы функции свои выполнял четко. Фото: Photoxpress

Около 60 процентов штатных сотрудников Unilever в России сейчас работают удаленно, рассказывает Ирина Антюшина, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании в России, Украине и Беларуси. Менеджмент инвестировал в ИТ-технологии еще до пандемии, сотрудники могли раз в неделю работать из дома или из другой локации без снижения эффективности. На момент введения ограничений корпорация проводила интеграцию всех рабочих процессов на единую платформу. Удаленка этот переход просто ускорила. Сейчас платформа служит связующим звеном для обмена файлами, корреспонденцией, проведения презентаций или телеконференций с внутренней или с внешней аудиторией.

"После завершения пандемии не все сотрудники вернутся в офисы. Технологии, которые были актуальны в пандемию, не потеряют востребованности и после. В первую очередь это решения для обеспечения инфобезопасности, доступа к корпоративным ресурсам, видео-конференц-связи, системы электронного документооборота", - говорит Андрей Иванов, директор по информационным технологиям КРОК.

По его словам, количество запросов на виртуализацию рабочих мест за первые два квартала 2020 года выросло в два с лишним раза, если сравнивать с количеством запросов за весь прошлый год. Некоторые компании построили систему на решениях класса MDM (управление мобильными устройствами), которые обеспечивают защищенный доступ к информационным ресурсам с мобильных устройств.

Для организации защищенного удаленного доступа и проверки устройств пользователей используются продукты классов NGFW/VPN и MFA. Сейчас многие компании внедряют средства контроля активности пользователей и защиты от утечек конфиденциальной информации - UAM и DLP. Спрос на них вырос на 15-20 процентов.

Количество запросов компаний на виртуализацию рабочих мест выросло в два с лишним раза

В "Ростехе" среди основных инструментов для удаленной работы помимо ВКС называют инфраструктуру виртуальных рабочих столов, расположенных в корпоративном центре обработки данных. Доступ к ним идет по каналам связи, защищенным криптографическими средствами. Набирают популярность инструменты совместной работы c документами, корпоративные облачные хранилища данных и обмен документами, подписанными с использованием квалифицированной электронной подписи.

"Все наработки, которые мы приобрели в этот период, останутся в нашем распоряжении и будут активно использоваться. Например, массовые маркетинговые коммуникации - конференции, форумы - и далее останутся преимущественно цифровыми", - говорит Максим Богданов, гендиректор компании АСКОН. В своих внутренних процессах компания несколько лет использует систему собственной разработки Pilot-ICE для централизованного хранения данных, коллективной работы с документами. Сейчас ее роль возросла в разы.

Вера Бояркова, директор по персоналу "Леруа Мерлен Россия" рассказывает, что примерно три четверти сотрудников центрального офиса продолжают работать удаленно. Компания активнее стала использовать внутреннюю корпоративную сеть Workplace и мессенджер Workchat, расширила лицензию Zoom, чтобы проводить собрания с большим количеством человек.

Еще один важный момент - максимальный перевод всего документооборота на электронные платформы, включая подписание документов. "Все, что нам пришлось сделать, - это увеличить мощности, чтобы вся компания практически одномоментно смогла работать удаленно во всем мире. Мы ждем, что в трудовом праве появится законная возможность электронного подписания всего пакета документов, включая трудовые договора", - рассказывает Екатерина Янова, директор департамента управления персоналом "Сименс" в России.

Новая реальность: работодатели больше не отслеживают местонахождение сотрудников. Дом, дача, кафе, пляж - теперь не имеет значения. "Есть примеры, когда люди брали кемпер и путешествовали по стране, работая из мобильной квартиры", - рассказывает Дмитрий Лагун, гендиректор ГК AsstrA.

Не все инновации последних месяцев касаются именно IT-технологий, из новшеств - опросы психологического состояния, появление врачей в штате, лекции по здоровому питанию, онлайн-уроки по йоге, программы ментального здоровья и психической устойчивости, отказ от формальных KPI и SLA. Все то, что раньше вызывало бы недоумение, сегодня очень активно внедряется.

"Проблемы с удаленной работой - это чаще проблемы в общении людей, коммуникации, именно здесь скрыты главные риски", - говорит Андрей Филатов, гендиректор SAP CIS. Мало у кого был подобный опыт, бизнес оказался зависим от людей, которые смогли быстро перестроиться на удаленный формат. Понятно, что просела и эффективность сотрудников не только из-за отсутствия контроля, но и от бытовых сложностей: тяжело сосредоточиться, когда вокруг тебя дети, жена и кот, которые требуют внимания.

Филатов советует не назначать встречи после 17.30 и сократить их на 10-15 минут, ставить блоки в календарь, во время которых сотрудники занимаются неотложными делами и недоступны для встреч, звонков, переписки. "Самый инновационный подход к организации труда - максимальная гибкость во всем. Это единственный выход в современных условиях. Навыки лидеров, технологические инструменты и максимальная гибкость - три слагаемых успеха, которые помогут вывести работу сотрудников на удаленке на новый уровень эффективности. Отсутствие платы за офис и возможность подобрать менее дорогой персонал из регионов дают в итоге ощутимую экономию", - считает Анна Найш, CEO сервиса командной онлайн-работы Granatum Solutions.