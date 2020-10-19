Стоимость антикризисных мер из-за COVID-19 составит 5-6% ВВП

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, выступившая на форуме "Открытые Инновации", оценила стоимость антикризисных мер в период пандемии в 5-6% ВВП.

"Такова стоимость так называемого антикризисного пакета", - сказала замминистра, подчеркнув, что таков "общий вес финансовых и других различных мер".

Минэкономразвития вошло в число соорганизаторов форума вместе с Правительством Москвы, Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Фондом "Сколково", Российской венчурной компанией, Фондом содействия инновациям, VEB Ventures.

20 октября в рамках форума состоится пленарное заседание "NEW DIGITAL NORMAL. Готовы ли мы к изменившемуся миру?". Спикеры обсудят траектории выхода из кризиса и рецепты восстановления экономики на локальном и глобальном уровне, межгосударственное сотрудничество во время изоляции и адаптацию бизнеса к новым условиям, роль технологий в преодолении негативных эффектов пандемии и все изменения в особенностях поведения "человека постковидного".