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19.10.2020 20:40
Рубрика: Спорт

С Рублевым надо считаться

Россиянин поделился эмоциями после важной победы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Российский теннисист Андрей Рублев, одолевший в финале турнира в Санкт-Петербурге хорвата Борну Чорича (7:6 (7:5), 6:4), еще прочнее обосновался в компании топ-игроков. Во-первых, он официально занял восьмую строчку мирового рейтинга и теперь претендует на попадание на Итоговый чемпионат ATP. А во-вторых, он заслужил сравнение с первой ракеткой сербом Новаком Джоковичем. На счету обоих по четыре титула в текущем сезоне. Джокович лидирует по количеству выигранных матчей в 2020 году - 37 против двух, а Рублев идет следом с 34 победами и семью поражениями.
За 25-летнюю историю St. Petersburg Open Андрей Рублев стал лишь пятым россиянином, кому удалось завоевать трофей. Фото: EPA За 25-летнюю историю St. Petersburg Open Андрей Рублев стал лишь пятым россиянином, кому удалось завоевать трофей. Фото: EPA
За 25-летнюю историю St. Petersburg Open Андрей Рублев стал лишь пятым россиянином, кому удалось завоевать трофей. Фото: EPA

На пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире на сайте St. Peterburg Open, Андрей Рублев признался журналистам, что прошедший турнир стал самым важным и самым эмоциональным за всю карьеру.

Фото: Clive Brunskill / POOL / AFP
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Андрей, что для вас значит этот титул?

Андрей Рублев: К сожалению, так сложилось, что после матча с Циципасом на "Ролан Гаррос" я узнал, что у меня умерла бабушка, которую я больше всего люблю. На следующий же день я полетел в Москву. А в Петербург отправился сразу после похорон. Выиграть турнир сейчас - это, наверное, самое особенное, что я пока сделал в своей жизни.

Как отреагировали на то, что стали восьмой ракеткой мира?

Андрей Рублев: Безумно рад, что поднялся выше в рейтинге. Главное - продолжать работать, максимально выкладываться на тренировках, ведь мне есть в чем прибавить.

Вы сказали, что в финале ничего особенного на корте не показали. Значит ли это, что ваш уровень тенниса позволяет обыгрывать соперников на классе?

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Андрей Рублев: Хотелось бы к этому стремиться. Потому что топовые игроки, такие как Надаль, Джокович, Федерер, Маррей, могут играть в свой худший теннис и при этом проходить очень далеко в турнирах и даже брать титулы. Это очень круто, это показывает, что они настоящие чемпионы.

Насколько важно для вас попасть на Итоговый турнир в Лондоне и встретиться лицом к лицу с этими топовыми игроками?

Андрей Рублев: Я знаю, что у меня сейчас неплохие шансы на попадание в восьмерку сильнейших, но стопроцентной гарантии нет. Я вообще не ожидал, что мне представится такая возможность в этом сезоне. Даже если мне не удастся выступить в Лондоне, сезон все равно получился удачным. А если я туда попаду, то я в любом случае получу хороший опыт.

Между тем

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд признаны лучшими теннисистками сентября в парном разряде по версии (WTA).

В сентябре Звонарева и Зигемунд стали победительницами Открытого чемпионата США. Причем для Зигемунд трофей на US Open стал первым на "мэйджорах", тогда как у Звонаревой в коллекции уже есть три парных титула на "Больших шлемах".

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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