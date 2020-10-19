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19 октября 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 16 октября 2020 года № 135 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

Дата подписания 16 октября 2020 г.
Опубликован 19 октября 2020 г.
Вступает в силу 19 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"

В целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее изменение:

подпункт 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области по 31 декабря 2020 года проведение публичных, массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.

В целях настоящего указа под массовым деловым (массовым развлекательным, массовым досуговым) мероприятием понимается организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек.

Действие запретов, установленных настоящим подпунктом, не распространяется на мероприятия и виды деятельности, осуществление которых возобновлено подпунктами 4 и 7 пункта 5 и пунктом 7 настоящего указа.

Запретить в период с 00 час. 00 мин. до 7 час. 00 мин.:

оказание услуг организациями общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза;

деятельность бильярдных, боулингов, ночных клубов и караоке-клубов.".

2. Указ вступает в силу с 19 октября 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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