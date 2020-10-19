Участники Distant & Digital предложили обучать управлению интеллектуальной собственностью с детских лет

Современная экономическая повестка накладывает на российские образовательные учреждения особую ответственность за развитие предпринимательских навыков в молодежной среде. Как считают участники международной онлайн-конференции Distant & Digital, важнейшим элементом этой деятельности должны стать знания в области управления интеллектуальной собственностью.

По мнению ассистента факультета технологического менеджмента и инноваций Национального исследовательского университета ИТМО Андрея Николаева, сегодня в России существует две траектории, по которым возможна подготовка специалистов в области управления интеллектуальной собственностью. Первая связана с обучением в вузах и может реализовываться посредством специализированных образовательных модулей: бакалавриат (специальная дисциплина), магистратура (в рамках Soft Skills) и аспирантура (курс "Патентование"). Вторая - дополнительное профессиональное образование.

Ввиду ограниченности обучающих курсов для каждого из этих вариантов предпочтительно, чтобы у будущих абитуриентов имелся соответствующий бэкграунд - культура интеллектуальной собственности, которую необходимо развивать с детских лет.

"Большинство ребят получают первые знания в области интеллектуальной собственности, только когда становятся студентами. Во многом это связано с тем, что "точечные" проекты для школьников по данной тематике не могут покрыть масштабные потребности всех необходимых знаний. При этом даже не во всех образовательных программах вузов предусмотрены дисциплины в сфере интеллектуальной собственности, в магистратурах сравнительно малый набор на профильные программы. Более того, когда будущие специалисты приходят на преддипломную практику в профильных компаниях, там, как правило, не делятся практическим опытом", - говорит Андрей Николаев.

В таких условиях среднестатистический россиянин постигает азы правовой культуры в области интеллектуальной собственности только в зрелом возрасте, а со стороны большинства отношение к результатам инновационного труда пренебрежительное - они попросту не знают, что делать со своими и сторонними результатами интеллектуальной деятельности.

"Путь от ребенка к предпринимателю - это информационный и коммуникационный мост между детством и миром взросления, когда игра превращается в желание монетизировать свое творчество", - считает Андрей Николаев.

Способности к предпринимательской деятельности, по мнению преподавателя Лицея информационно-коммуникативных технологий № 590 г. Санкт-Петербурга Юрия Гринина, есть не у всех школьников. Чтобы их выявить и развить с нуля, необходимо создать мотивационную среду.

"У наших ребят большой популярностью пользуется игровой проект "Наш город", который моделирует жизнь маленького государства. Каждый может попробовать себя в роли губернатора, мэра, "руководителя учебной фирмы", создать команду для реализации того или иного проекта. Таким образом они погружаются во взрослый мир и получают первый опыт предпринимательской деятельности", - рассказывает Юрий Гринин.

"Мы хорошо знаем ребят этого лицея и активно приглашаем их в наш международный проект "Школьный патент - шаг в будущее". Он направлен на распространение знаний об интеллектуальной собственности среди школьников, развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников. Все ребята, проявившие выдающиеся способности, получают сертификаты, дающие право на учет индивидуальных достижений при приеме на обучение в вузы России", - рассказывает президент Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций (АЦПТИ) Глеб Шараг.

По мнению Глеба Шарага, такой опыт может стать дополнительной мотивацией учеников старших классов, которые готовятся к поступлению в вузы на творческие специальности.

С каждым годом участников питерского проекта становится больше. В 2019-2020 годах в нем участвовало 1500 школьников и студентов из России, Беларуси и Киргизии. Всего действует 12 номинаций. Одна из них - "Создание малого инновационного предприятия".

"Вывести нашу работу с молодежью на новый уровень мы постараемся в следующем году. Уже есть договоренность с руководством Великого Новгорода о проведении в 2021 году в этом городе Международной ассамблеи молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза. Уверен, это еще больше будет мотивировать талантливых ребят к реализации своих инновационных проектов", - продолжает Глеб Шараг.

Как считает президент АЦПТИ, помимо работы со школьниками важно развивать компетенции преподавательского состава. Понимая это, представители Ассоциации, а также Университета ИТМО и других вузов регулярно проводят в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга консультации по вопросам интеллектуальной собственности, направленные на повышение квалификации учителей.

К сожалению, опыт питерских энтузиастов, которые уже отправляют своих лауреатов на стажировки в подразделения Европарламента, Всемирной организации по интеллектуальной собственности и Европейской экономической комиссии ООН, а также включают в состав спикеров круглых столов и семинаров Петербургского международного инновационного форума, единичен. Но, главное, что он - этот первый и, вне всякого сомнения, успешный опыт - уже существует и активно востребован. Это говорит о том, что подобные образовательные кейсы необходимо активно внедрять в образовательных учреждениях России всех уровней - от рядового детского сада в каком-нибудь провинциальном городке до ведущего столичного университета.

Международная онлайн-конференция Distant & Digital прошла в Москве 8-9 октября 2020 года. Организаторами конференции выступили: Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в том числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии стали Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.