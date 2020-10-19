Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что второго ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник.

"Космический камень 2018VP1 приближается к нашей планете со скоростью более 40 тысяч километров в час", - рассказал ученый. И добавил, что размеры небесного тела компактные, и вред будет минимальный. "Если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - пошутил Тайсон. Его слова приводит РИА Новости.

Об астероиде 2018 VP1 НАСА сообщало еще в августе. По данным американского космического агентства, камень пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Маловероятно, что объект войдет в атмосферу нашей планеты, подчеркнули специалисты. Астероид был открыт в ноябре 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.