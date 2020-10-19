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Рубрика: Спорт

Умер первый тренер Юрия Жиркова

Текст: Максим Домчев
Фото: fc-tambov.ru Фото: fc-tambov.ru
Фото: fc-tambov.ru

На 75-м году жизни умер футбольный тренер Валерий Шарапов, самым известным воспитанником которого является защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Тамбов".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 75-м году жизни скончался заслуженный тренер России, отличник физической культуры и спорта Валерий Васильевич Шарапов", - говорится в сообщении.

Валерий Шарапов на протяжении 45 лет работал тренером-преподавателем, подготовил и воспитал большое количество профессиональных футболистов. В 2008 году Российский футбольный союз (РФС) признал его лучшим юношеским тренером страны.

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