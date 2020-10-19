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Рубрика: Общество

Ушел из жизни бывший вокалист и басист группы King Crimson

Текст: Александр Алексеев
Фото: EPA/TOMASZ GZELL Фото: EPA/TOMASZ GZELL
Фото: EPA/TOMASZ GZELL

Гордону Хаскеллу было 74 года. Сообщение о смерти музыканта, который профессионально играл и на лидер-гитаре, и выпускал отменные сольные альбомы, опубликовано на его персональной странице в Facebook.

Еще со школы Хаскелл дружил с основателем King Crimson Робертом Фриппом. Но на сцене они не встречались, и все 60-е Хаскелл играл в локальных группах, работал сессионным басистом в студии рекорд-компании Atlantic Records. И однажды случайно вновь увиделся там с давним приятелем. Характер у Фриппа был не сахар - вокалисты уходили один за другим. В 1970 году не выдержал и Грег Лейк… Поэтому лидер группы решил попробовать у микрофона школьного товарища, что он-то не сбежит...

Хаскелл принял участие в записи двух альбомов: Cadence and Cascade и Lizard. Но после записи последнего из них, уже на следующее утро, от Фриппа ушла уже абсолютно вся группа. Официально - из-за "творческих разногласий". Покинул коллектив и Гордон Хаскелл.

Но, прямо, сказать, не прогадал.

У этого артиста был низкий, очень чувственный голос, особенно уместный в душевных, уютных балладах в традициях британского 70-80-х. И еще он полюбил оркестровый джаз. А позднее творчество Хаскелла сродни с тем, что делали, например, Джо Кокер и Луи Армстронг. Вот только в России он был известен намного меньше...

У Гордона Хаскелла вышло 13 студийных альбомов, самые удачные из них: Harry's Bar, вышедший в 2002 году, и How Wonderful You Are - релиз 2018 года. Да и в январе нынешнего года артист выпустил очень удачный диск The Cat Who's Got The Cream, оказавшийся, увы, прощальным...

Общество Утраты Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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