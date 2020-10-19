Согласно сведениями немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, новый натовский стратегический объект будет расположен на юго-западе Германии, а официально об этом министры обороны стран - членов альянса объявят уже в четверг. Место дислокации для космоцентра альянса подобрано соответствующее - авиабаза Рамштайн, где уже расположено объединенное командование военно-воздушных сил блока и штаб-квартира ВВС США в Европе. Последнее обстоятельство наглядно демонстрирует, кто именно подталкивает европейцев к "проведению совместных операций" на орбите Земли.
В том, что перед новым космическим центром управления НАТО будут ставиться именно боевые задачи, у специалистов сомнений не вызывает. В Пентагоне не скрывают, что стремятся к "доминированию на космическом поле боя" - об этом ранее заявлял глава созданного в декабре 2019 года Космического командования США Джон Реймонд. В этой связи подключение технологических возможностей партнеров по Североатлантическому договору, прежде всего Франции и Британии, с последующим втягиванием "младших товарищей" в космическое противостояние с геополитическими соперниками Вашингтона - идеально для решения этой задачи.
Тем не менее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг продолжает уверять в "отсутствии у НАТО намерений выводить оружие в космос". Если верить его словам, задачи новой командной структуры на базе Рамштайн на данном этапе будут касаться лишь сбора информации о возможных угрозах спутникам, мониторинга космического мусора обстановки и разработки защитных мер. На это же, по данным немецкого информагентства DPA, будет ориентирован и вновь создаваемый натовский научно-исследовательский "центр передового опыта в области космоса".
Странам альянса принадлежит около 60 процентов от порядка 2400 находящихся на орбите Земли спутников. Значительная часть из них НАТО использует в военных целях - для закрытой коммуникации, навигации через системы глобального позиционирования (американской GPS и европейской Galileo), а также сбора разведывательной информации.
Сергей Ермаков, начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ:
Стремление НАТО сделать космос очередной операционной средой вызвано прежде всего давлением со стороны США. Это очевидно, поскольку американцы традиционно уделяют огромное значение влиянию технологий на ведение боевых действий. А НАТО как военный блок следует в фарватере американской военной мысли, и члены Североатлантического альянса таким образом реагируют на усиление космической направленности в вооруженных силах главного столпа НАТО - США. На самом деле для некоторых стран альянса, таких, например, как Франция, космос уже давно является операционной средой. А североатлантический альянс последовательно развивает свой военный потенциал в этой области, в том числе и на практике. В рамках прошедших крупных учений Trident Juncture уже отрабатывались определенные элементы ведения действий натовских союзников с привлечением космических средств. Были сделаны определенные выводы, которые показывали нехватку этого потенциала у стран - членов альянса, а также то, что настала необходимость создавать определенные структуры управления в рамках НАТО и больше внимания уделять этой проблеме.
Еще один важный для НАТО элемент в том, что космос объявлен операционной боевой зоной, заключается в том, что на него будет распространяться и 5-я статья Вашингтонского договора, то есть коллективной обороны. И таким вот образом американцы будут подталкивать союзников для решения своих военно-политических задач, в том числе в отношении основных геополитических противников - России и Китая.