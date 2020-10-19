После прошлогоднего объявления Брюсселем безвоздушного пространства вокруг Земли "сферой оперативной деятельности" теперь в НАТО приступили к созданию единого космического центра управления.

Согласно сведениями немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, новый натовский стратегический объект будет расположен на юго-западе Германии, а официально об этом министры обороны стран - членов альянса объявят уже в четверг. Место дислокации для космоцентра альянса подобрано соответствующее - авиабаза Рамштайн, где уже расположено объединенное командование военно-воздушных сил блока и штаб-квартира ВВС США в Европе. Последнее обстоятельство наглядно демонстрирует, кто именно подталкивает европейцев к "проведению совместных операций" на орбите Земли.

В том, что перед новым космическим центром управления НАТО будут ставиться именно боевые задачи, у специалистов сомнений не вызывает. В Пентагоне не скрывают, что стремятся к "доминированию на космическом поле боя" - об этом ранее заявлял глава созданного в декабре 2019 года Космического командования США Джон Реймонд. В этой связи подключение технологических возможностей партнеров по Североатлантическому договору, прежде всего Франции и Британии, с последующим втягиванием "младших товарищей" в космическое противостояние с геополитическими соперниками Вашингтона - идеально для решения этой задачи.

Тем не менее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг продолжает уверять в "отсутствии у НАТО намерений выводить оружие в космос". Если верить его словам, задачи новой командной структуры на базе Рамштайн на данном этапе будут касаться лишь сбора информации о возможных угрозах спутникам, мониторинга космического мусора обстановки и разработки защитных мер. На это же, по данным немецкого информагентства DPA, будет ориентирован и вновь создаваемый натовский научно-исследовательский "центр передового опыта в области космоса".

Странам НАТО принадлежит около 60 процентов от порядка 2400 находящихся на орбите Земли спутников

Странам альянса принадлежит около 60 процентов от порядка 2400 находящихся на орбите Земли спутников. Значительная часть из них НАТО использует в военных целях - для закрытой коммуникации, навигации через системы глобального позиционирования (американской GPS и европейской Galileo), а также сбора разведывательной информации.

Компетентно

Сергей Ермаков, начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ:

Стремление НАТО сделать космос очередной операционной средой вызвано прежде всего давлением со стороны США. Это очевидно, поскольку американцы традиционно уделяют огромное значение влиянию технологий на ведение боевых действий. А НАТО как военный блок следует в фарватере американской военной мысли, и члены Североатлантического альянса таким образом реагируют на усиление космической направленности в вооруженных силах главного столпа НАТО - США. На самом деле для некоторых стран альянса, таких, например, как Франция, космос уже давно является операционной средой. А североатлантический альянс последовательно развивает свой военный потенциал в этой области, в том числе и на практике. В рамках прошедших крупных учений Trident Juncture уже отрабатывались определенные элементы ведения действий натовских союзников с привлечением космических средств. Были сделаны определенные выводы, которые показывали нехватку этого потенциала у стран - членов альянса, а также то, что настала необходимость создавать определенные структуры управления в рамках НАТО и больше внимания уделять этой проблеме.

Еще один важный для НАТО элемент в том, что космос объявлен операционной боевой зоной, заключается в том, что на него будет распространяться и 5-я статья Вашингтонского договора, то есть коллективной обороны. И таким вот образом американцы будут подталкивать союзников для решения своих военно-политических задач, в том числе в отношении основных геополитических противников - России и Китая.