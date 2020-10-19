Новости

В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки 13:16
В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды 13:04
Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела 12:58
Под Москвой у мужчины изъяли оружие и боеприпасы 12:54
Из московской квартиры украли антиквариат на миллион рублей 12:16
Число случаев СOVID-19 в мире превысило 40 млн 12:13
Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет 12:12
В Рособрнадзоре пообещали не вводить экзамены для четвертых классов 12:09
Дальневосточную ипотеку получили 12 тысяч человек 12:07
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 11:58
Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 11:53
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков

Текст: Татьяна Замахина

В России нужны не стандарты проведения дистанционных уроков, а рекомендации для учителей, чтобы не стеснять их свободу. Об этом заявил, комментируя соответствующее предложение, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах

Ранее с этой инициативой выступил Институт прогрессивного образования, отправив обращение в Минпросвещения. Свое предложение, как сообщает RT, в институте объяснили тем, что ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса.

Смолин считает более целесообразными "рекомендации, которые могли бы помочь учителям - недостаточно опытным или с недостаточным уровнем квалификации". "Но не стеснять свободу педагогического творчества учителей высокого уровня", - возразил против четких стандартов депутат.

В институте также предложили уменьшить объем домашнего задания до часа для учащихся начальных классов, до двух часов - для средних и до трех часов - для старших классов. Смолин в связи с этим напомнил, что объем домашних заданий уже установлен в нормативном документе, однако проблема в том, что "никто не может измерить, сколько на самом деле задают домашних заданий". Дело в том, что для одного ученика это задание на два часа, а для другого - на пять.

Он в целом согласился, что объем домашних заданий, как и вообще объем школьного материала, "слишком велик" - объем информации, считает депутат, должен быть меньше, но требования к ее усвоению следует повысить.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия