В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков

В России нужны не стандарты проведения дистанционных уроков, а рекомендации для учителей, чтобы не стеснять их свободу. Об этом заявил, комментируя соответствующее предложение, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее с этой инициативой выступил Институт прогрессивного образования, отправив обращение в Минпросвещения. Свое предложение, как сообщает RT, в институте объяснили тем, что ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса.

Смолин считает более целесообразными "рекомендации, которые могли бы помочь учителям - недостаточно опытным или с недостаточным уровнем квалификации". "Но не стеснять свободу педагогического творчества учителей высокого уровня", - возразил против четких стандартов депутат.

В институте также предложили уменьшить объем домашнего задания до часа для учащихся начальных классов, до двух часов - для средних и до трех часов - для старших классов. Смолин в связи с этим напомнил, что объем домашних заданий уже установлен в нормативном документе, однако проблема в том, что "никто не может измерить, сколько на самом деле задают домашних заданий". Дело в том, что для одного ученика это задание на два часа, а для другого - на пять.

Он в целом согласился, что объем домашних заданий, как и вообще объем школьного материала, "слишком велик" - объем информации, считает депутат, должен быть меньше, но требования к ее усвоению следует повысить.