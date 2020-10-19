В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок

Следует ввести электронные паспорта прививок для россиян. С этим предложением выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. В новых документах он предлагает среди прочего фиксировать отказ от вакцинаций и его причину.

Со своей инициативой Огуль выступил на круглом столе по иммунопрофилактике, в котором участвовали представители Минздрава. Депутат также отправил свои предложения в это министерство официально.

Повсеместное внедрение таких паспортов, по его словам, поможет властям получать оперативную информацию о привитых и непривитых детях. Кроме того, можно будет "напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку".

- В эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа, - заявил Огуль. - Что это - медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим убеждениям.

Нововведение, резюмировал он, "позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, а именно это самое важное в иммунопрофилактике".

Парламентарий также заявил, что врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность. А в случае наступления побочных эффектов государство, по его словам, должно гарантировать гражданам полную поддержку и защиту. Это должно быть прописано на законодательном уровне, считает Огуль.

В своем выступлении он также настаивал на усилении "разъяснительной работы" с населением по поводу прививок.