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Рубрика: В мире

В Испании тысячи людей встали в "голодные очереди"

Текст: Юрий Когалов
Вторая волна пандемии коронавируса привела к росту очередей в банки продовольствия. Пока ситуация не настолько критичная, как весной, когда людям приходилось ждать по шесть и более часов, чтобы получить бесплатный набор продуктов. Но скоро история может повториться. С каждым днем нуждающихся становится все больше.

В Мадриде ситуация начала ухудшаться сразу после того, как власти ограничили свободу передвижения, а затем ввели режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"). Ограничения лишили тысячи людей заработка, и они вынуждены обращаться за помощью к ассоциациям соседей. Именно эти неправительственные организации занимаются раздачей еды. Так, ассоциация соседей Алуче еженедельно обслуживает около тысячи семей (кстати, весной именно в том районе сложилась самая сложная ситуация). По словам главы организации Аны дель Ринкон, многим стыдно просить помощи, но у них нет иного выбора, поскольку у них не осталось ни крошки еды. Продуктовые наборы составляются из пожертвований предприятий, частных лиц, а также профессиональных союзов. Одни сразу передают продукты, другие перечисляют деньги. За шесть месяцев работы ассоциация соседей Алуче закупила продуктов на 200 тысяч евро.

Фото: @viajes_solesta / instagram.com
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Хотя очереди пока не такие большие, как в разгар первой волны пандемии коронавируса, ситуация в какой-то мере хуже. Пожертвований меньше, чем весной, ведь у многих, кто помогал прежде, тоже упали доходы. Не хватает и волонтеров, их в два раза меньше, чем прежде, поскольку во время карантина многие сидели дома и не знали, чем себя занять, сейчас же они уже успели вернуться на работу.

"Приходит все больше и больше людей, и пожертвования уже не такие, как несколько месяцев назад. Многие компании, которые изначально помогали, теперь также в плохом состоянии и не могут больше помогать", - говорит глава Фонда Мадрина Конрадо Хименес. По его словам, чтобы обеспечить едой всех желающих, пришлось уменьшить продуктовые наборы. "Мы уже ищем организации или поставщиков за границей, которые могли бы пожертвовать нам еду, как если бы мы были африканской страной", - отмечает Хименес.

Как рассказали в Мадридском банке продовольствия, до пандемии раздавалось около тысячи тонн продуктов в месяц, сейчас этот показатель в два раза выше. Именно через этот фонд распределяется большая часть еды в испанской столице, из него поступают продукты в местные благотворительные организации. Только в Мадриде таких более 500.

Как отмечают в различных НПО по всей Испании, голодные очереди не такие большие, как весной, из-за того, что многие ассоциации начали развозить еду по домам, чтобы люди не собирались в одном месте и не увеличивали риски заражения коронавирусом.

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