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Текст:   Ольга Бухарова 
16:04 19.10.2020

В каких регионах выросла аренда на частные дома

За год средняя стоимость аренды дома выросла на 7,3 процента. К такому выводу пришли специалисты федерального портала "Мир квартир". Они проанализировали цены на съем жилья в 80 регионах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекордсменом роста ставок на аренду индивидуального дома стала Республика Алтай. Цена домика в деревне здесь выросла на 49 процентов, в среднем аренда обойдется 15 600 рублей в месяц.

Фото: istock
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Не менее значительный рост аренды на дома и коттеджи отмечен в Костромской области (+44%, 22 250 руб в мес) и Новгородская (+43,8%, 29 793 руб в мес) области, Ингушетия (+42,6%, 14 074 руб в месс), Ярославская область (+41,1%, 38 686 руб в мес), Удмуртия (40,9%, 18 218 руб в мес), Мордовия (+39,9%, 14 750 руб в месс), Бурятия (+39,7%, 13 722 руб в мес), Оренбургская (+38,7%, 13 661 руб в мес) и Вологодская области (+37,7%, 42 181 руб в мес).

Взлетели арендные ставки и в Подмосковье - на 7,2%, в 77 592 обойдется в среднем съем частного дома в месяц. "По сравнению с прошлым годом на 10-20 процентов выросли цены на аренду коттеджей и домов в Пушкинском районе, - рассказала "Российской газете" менеджер подмосковного агентства недвижимости Ирина Кривовязова. Но весной рост цен был более значительным из-за дачного сезона. Сейчас спрос немного упал и стоимость аренды тоже".

"Спрос на аренду домов вырос из-за пандемии: многие стремятся переехать за город, тем более что все большему количеству людей теперь можно работать удаленно, - объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". - Если весной мы наблюдали всплеск спроса на летние дачи, то теперь - на дома для всесезонного проживания, оборудованные так, что там можно зимовать. Если пандемия затянется или после второй волны наступят третья и четвертая, мы увидим массовую смену арендных квартир на дома".

Фото: iStock
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Между тем, подешевели дачи и дома, по данным Mirkvartir.ru, больше всего в Камчатском крае (-25,2%), Кабардино-Балкарии (-21,3%), Ставропольском крае (-19,7%), Новосибирской (-19,3%), Брянской (-19,1%), Воронежской (-16,4%), Кемеровской (-16,3%), Кировской (-15%) областях, республиках Марий Эл (-15%) и Башкирия (-13,5%).

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