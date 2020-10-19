В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО

В Палату представителей Конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию с призывом исключить Турцию из НАТО. С такой инициативой выступила представитель Демократической партии Тулси Габбард.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, она обвиняет Анкару в участии в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, закрытии границы с Арменией, использовании сирийских боевиков, связанных с запрещенными в РФ группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство". По словам Габбард, это противоречит политике НАТО, которая призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также отмечается, что в ответ на действия Анкары Канада уже приостановила экспорт оружия в Турцию. Стоит отметить, что Тулси Габбард уже не раз попадала в центр внимания СМИ. В 2012 году стала первым членом Конгресса США индуистского происхождения. В 2017 году она побывала в Сирии и Ливане и даже встречалась с президентом Башаром Асадом, за что подверглась критике со стороны многих американских политиков. В прошлом году она внесла в Конгресс законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.