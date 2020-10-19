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Рубрика: Власть

В Кремле констатировали отсутствие желаемого прогресса по ДСНВ

Текст: Кира Латухина

В Москве не считают, что нужно останавливать контакты с Вашингтоном, несмотря на то, что по теме стратегической безопасности желаемого прогресса нет, и США отказались от предложения Владимира Путина продлить договор СНВ-3 на год без условий.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора на год позволило бы нам выиграть время, эти 12 месяцев, для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", - пояснил он.

"Ибо лишение двух наших стран, а также всего мира этого документа - в настоящее время это, собственно, основной краеугольный камень в фундаменте общемировой стратегической стабильности и безопасности - имело бы весьма пагубные последствия в целом для атмосферы", - продолжил Песков. "Поэтому, конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ", - добавил он.

"Пока, действительно, желаемого прогресса, к сожалению, не наблюдается. Мы можем это однозначно констатировать, но это не значит, что нужно останавливать полностью контакты", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, заключается ли проблема в президенте США Дональде Трампе, Песков уточнил: "Мы не говорим конкретно о президенте Трампе, мы говорим об американской стороне, и мы знаем, что американская сторона как раз отказалась от продления на год этого документа".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США Договор об СНВ

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